Marianela Mirra habla sobre su ruptura con José Alperovich tras fuerte conflicto telefónico

Marianela Mirra confirmó que fue José Alperovich quien decidió poner fin a su relación, declarando que la desconfianza fue un factor clave en su separación. En una conversación emocional con Pepe Ochoa en LAM, Mirra relató que semanas antes de la ruptura había vislumbrado la posibilidad de pasar por el altar con el exgobernador de Tucumán.

La situación se intensificó después de una fuerte discusión telefónica entre ambos, donde Mirra mencionó: “Me dejó por teléfono”. Ella recordó que la relación estaba marcada por tensiones y presiones familiares que complicaban todavía más su convivencia.

Durante su relato, Mirra hizo hincapié en que no podía seguir soportando el maltrato y las amenazas constantes, especialmente de la hija menor de Alperovich. Afirmó haber vivido un verdadero infierno, intentando mantener la relación a pesar de las adversidades.

“Pasamos de hablar de casamiento a tener que lidiar con la desconfianza, lo cual resulta muy complicado. La vida con él no era fácil, había que cuidar de un enfermo y eso me agotó”, agregó Mirra mientras explicaba el desgaste emocional que sufrió a lo largo de su relación.

A pesar de los años juntos, Marianela sentía que no podía continuar y reflexionó sobre la importancia de priorizar su bienestar personal. Explicó que, a pesar de la seguridad económica que podría haber obtenido, decidió que era importante poner fin a la relación para buscar su propia felicidad.

“Él debe salir pronto. Me ha hecho un favor al dejarme ir. Estaba atrapada en un entorno que no me permitía ser feliz”, concluyó Mirra, dejando entrever un aire de liberación tras haber tomado esta difícil decisión.