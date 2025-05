Carmen Barbieri sufrió un infarto leve durante la madrugada en la Clínica Zabala

FOTO: "Como si me clavaran un cuchillo en el pecho": Carmen Barbieri reveló que sufrió de un infarto

Carmen Barbieri experimentó un leve infarto en la madrugada del martes y compartió su experiencia desde la Clínica Zabala, donde se encuentra internada. La popular conductora relató los síntomas que padeció esa mañana, destacando un fuerte dolor en el pecho.

En una conversación con Guillermo Barrios, panelista del programa Todas las tardes de Canal 9, Barbieri aseguró que se encuentra mejor. "Tuve dos episodios a las 5 de la mañana, como si me clavaran un cuchillo en el pecho, me despertó el dolor, como que me faltaba el aire", relató tras haber tomado una aspirina.

Carmen mencionó que, después de pasar un momento complicado, pudo descansar un poco. Más tarde, a las 9 de la mañana, volvió a sentir la misma punzada y decidió llamar a su amiga y secretaria, Melanie, para que la llevara a la clínica. "No sabía si había sido un infarto o si estaba por tener uno", afirmó.

Posteriormente, la conductora dio más detalles sobre su estado de salud. Aclaró que fue internada en terapia intensiva, donde los médicos la monitorizaron de cerca. "La doctora me dijo que, si hubo un infarto, fue chiquitito, por eso me internaron", reveló. Aseguró que los exámenes mostraron que su corazón está en buenas condiciones, sin ninguna anomalía significativa, recibiendo la confirmación de que estaba todo en orden.

Durante la tarde del martes, se había difundido la noticia de que se encontraba en terapia intensiva sin detalles claros de su internación. Fue la misma Barbieri quien disipó las dudas al dar su testimonio. A pesar de la preocupación, su salud parece estar estabilizada, lo que tranquiliza a sus seguidores y seres queridos.