Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentan un inminente divorcio mientras la fortuna está en juego

Wanda Nara y Mauro Icardi están en pleno proceso de divorcio en Italia. El delantero del Galatasaray ha diseñado un plan para asegurar su fortuna acumulada durante su carrera profesional.

El periodista Gustavo Méndez, quien mantuvo una entrevista con la China Suárez, reveló que Icardi podría contar con pruebas contundentes que demostrarían que Wanda le fue infiel en al menos tres ocasiones, incluyendo dos eventos cruciales previos a su primer encuentro con la China en París.

En Italia, existe una legislación que penaliza el adulterio, similar a la que existía en Argentina, lo que podría perjudicar gravemente a la parte que cometió la falta en el matrimonio.

"Si se comprueba eso, va a perder millones de dólares", opinó Méndez. Agregó que ya hay evidencia sobre otros casos de infidelidades, como los de Keita Baldé y Federico Fazio, que se habrían dado antes de que Icardi conociera a la China Suárez. Además, mencionó que la situación con L-Gante se remonta a 2022.

En este contexto, el periodista destacó: "Wanda manifestó que posee 35 propiedades que no pudo haber adquirido solo con su salario en Telefe. Lo que ella gana en un mes, Icardi lo genera en un día. No fue su representante quien lo gestionó y no está registrado en la página de la FIFA".

La audiencia del divorcio está programada para el 28 de mayo en Italia. Icardi planea asistir, aunque Wanda aún no ha decidido su participación.

Por otro lado, Icardi tenía la expectativa de ver a sus hijas antes de su viaje del viernes, pero eso no será posible. La reunión estaba programada para el 14 de mayo, pero Wanda empleó un recurso legal para suspenderla, después de que en el último encuentro ella llevó a la China Suárez.