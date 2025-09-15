La China Suárez sorprendió al mostrar a sus hijos aprendiendo turco

La China Suárez sorprendió al compartir un momento íntimo con sus seguidores: las clases de turco de sus hijos y su avance con el idioma. La actriz presumió lo bien que les fue a sus hijos con el lenguaje del país donde vivieron junto a su pareja.

En una mesa con apuntes, la China filmó a su hija mayor Rufina -producto de su relación con Nicolás Cabré- contando del 1 al 14 en turco.

Según trascendió, Rufina se quedaría a vivir con su madre y Mauro Icardi en Turquía e iría a una escuela bilingüe donde asisten niños de todas partes del mundo.

Por otra parte, la China también mostró a sus hijos pequeños -a quienes tuvo con Benjamín Vicuña-, Amancio y Magnolia, diciendo algunas frases típicas como "hola", "cómo estás" y "te quiero" en turco.

La situación con los hijos de Vicuña aún no estuvo definida, pero el actor manifestó en algunas entrevistas que le gustaría que el centro de vida de los menores se mantuviera en Argentina, donde están escolarizados actualmente.