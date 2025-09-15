En vivo

Espectáculos

La China Suárez sorprendió al mostrar a sus hijos aprendiendo turco

Los pequeños se preparan para vivir junto a su madre y Mauro Icardi en Turquía. Rufina, Amancio y Magnolia destacan por su avance en el idioma con clases particulares.

15/09/2025 | 10:41Redacción Cadena 3

FOTO: Redes sociales.

La China Suárez sorprendió al compartir un momento íntimo con sus seguidores: las clases de turco de sus hijos y su avance con el idioma. La actriz presumió lo bien que les fue a sus hijos con el lenguaje del país donde vivieron junto a su pareja.

En una mesa con apuntes, la China filmó a su hija mayor Rufina -producto de su relación con Nicolás Cabré- contando del 1 al 14 en turco.

Según trascendió, Rufina se quedaría a vivir con su madre y Mauro Icardi en Turquía e iría a una escuela bilingüe donde asisten niños de todas partes del mundo.

Por otra parte, la China también mostró a sus hijos pequeños -a quienes tuvo con Benjamín Vicuña-, Amancio y Magnolia, diciendo algunas frases típicas como "hola", "cómo estás" y "te quiero" en turco.

La situación con los hijos de Vicuña aún no estuvo definida, pero el actor manifestó en algunas entrevistas que le gustaría que el centro de vida de los menores se mantuviera en Argentina, donde están escolarizados actualmente.

Lectura rápida

¿Quién compartió un momento con sus hijos? La China Suárez mostró a sus hijos aprendiendo turco.

¿Qué idioma están aprendiendo los hijos de la actriz? Están aprendiendo turco para adaptarse a su nueva vida.

¿Dónde se mudarán los niños? Se mudarán a Turquía junto a su madre y Mauro Icardi.

¿Qué frases dijeron en turco? Dieron frases como "hola", "cómo estás" y "te quiero".

¿Cuál es la situación de los hijos de Vicuña? La situación no está definida, ya que el actor prefirió que sigan en Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

