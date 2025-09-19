Keanu Reeves se casó en secreto con Alexandra Grant en una ceremonia privada
El actor de Matrix contrajo matrimonio con Alexandra Grant. La ceremonia se realizó en Europa y fue privada. La pareja comenzó a trabajar junta desde 2019.
19/09/2025 | 14:06Redacción Cadena 3
FOTO: Alexandra Grant y Keanu Reeves están juntos desde 2019
Keanu Reeves se casó con Alexandra Grant, en una ceremonia secreta y privada realizada en Europa, según informó RadarOnline.
Unas semanas atrás, la artista visual de 52 años acompañó a su pareja a la presentación de la película From the World of John Wick: Ballerina y lució un anillo de diamantes que abrió el camino a todo tipo de especulaciones sobre una posible boda con el actor de 61 años.
El protagonista de Matrix conoció a su actual mujer en una fiesta en el año 2009, pero recién confirmaron su relación en el 2019. Desde ese año, además de ser pareja, comenzaron a trabajar juntos en diversos proyectos artísticos y editoriales.
Esta es la relación más importante del actor desde su vínculo con Jennifer Syme, en 1999. Su mujer perdió un bebé durante el parto y dos años después falleció en un accidente de tránsito.
Para los cercanos al actor, la llegada de Alexandra fue muy sanadora y le hizo muy bien a Reeves.
Lectura rápida
¿Quién se casó en secreto?
El actor Keanu Reeves contrajo matrimonio con Alexandra Grant.
¿Cuándo ocurrió la boda?
La ceremonia se realizó en una fecha reciente, pero no se detalló el día exacto.
¿Dónde tuvo lugar la ceremonia?
La boda se efectuó en Europa.
¿Cuánto tiempo llevan juntos?
La pareja comenzó su relación en el año 2019, tras conocerse en 2009.
¿Quién es Alexandra Grant?
Es una artista visual de 52 años que ha colaborado profesionalmente con el actor.
[Fuente: Noticias Argentinas]