Juanita Tinelli compartió un fuerte video en TikTok y generó un aluvión de comentarios

Juanita Tinelli publicó un impactante video en su cuenta de TikTok donde compartió fragmentos de su llanto en los últimos días, acompañados de una reflexión sobre el sufrimiento que muchas veces se oculta en las redes sociales. La modelo atraviesa la difícil etapa de su separación de Camilo Castagnola.

En su mensaje, manifestó: "Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas. Sé que el dolor no es eterno, pero a veces cuesta saber que eso no es así y que es solo pasajero cuando se transforma en un estado de vida".

También agregó: "Nunca me mostré vulnerable. Pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance. Sabe que no estás solo. Todos sentimos y somos seres humanos. Te quiero, los quiero y no voy a mostrarles solo el lado bueno de las cosas".

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar, y la influencer agradeció a sus seguidores por el apoyo: "Me quiero tomar un segundo para agradecerles por todo el amor que estoy recibiendo con sus comentarios sobre el TikTok que subí. Me sanan el alma y soy una afortunada por recibir tanto amor. Gracias, de verdad".

El video también fue difundido en la plataforma X, donde los usuarios ironizaron sobre su emotivo mensaje, que, según algunos, parecía sugerir que su vulnerabilidad podría servir de consuelo a otros. Muchos expresaron su escepticismo respecto a que ver a Juanita llorar pudiera ser de ayuda emocional.

Un usuario se preguntó: "Para qué ir al psicólogo, si puedo ver esta compilación de videos y fotos de Juanita Tinelli llorando y listo?", mientras que otro comentó: "Yo después de ver el video de Juanita Tinelli" en un tono humorístico.

Además, otro tuitero apuntó en tono sarcástico a su relación con su ex: "JUANITA TINELLI subió un video llorando por su ex? pero ella le robó el pibe a una mina? ES MUCHO LIO, me mareé".

Por último, un internauta expresó su confusión sobre el propósito del video: "No entiendo a quienes podría ayudar ver a Juanita Tinelli llorando...Pero bueno gracias por ayudar?".