Juan Acosta presentó su obra 'Presidente del humor' y habló de sus deseos laborales futuros

Juan Acosta, conocido humorista argentino, se encuentra actualmente en plena promoción de su obra "Presidente del humor". En una entrevista brindada a Pablo Montagna, para el programa "Pasa Montagna", Acosta confesó que sueña con formar parte de "un programa de chismes".

Durante la charla, Acosta comentó sobre su tensa relación con el periodista Jorge Rial, mencionando: “Tuve un pequeño problemita con el señor Rial, el tipo me trató muy mal. Rial dijo barbaridades de mí que eran mentira. En las redes suelen inventar cosas, hay que tener cuidado. A mí me encanta el chusmerío”. Estas declaraciones ponen de relieve no solo la rivalidad entre dos figuras del espectáculo, sino también la manera en que las redes sociales pueden amplificar conflictos.

Acosta también reflexionó sobre el humor y su evolución en la actual sociedad: “Hay que respetar que el mundo fue cambiando. Lo que no puedo entender es que Flor Peña no se dé cuenta cuando algo es humor y cuando no”. Así, el comediante recordó sus propias experiencias, incluyendo momentos de censura durante la época kirchnerista, cuando afirmó que lo consideraron "blanco macrista". Aseguró: “Yo estoy del lado del humor, de hacer reír. Cuando la política se fanatiza, cagaste”.

Además, Acosta enfatizó que “no hay que cancelar a la gente por cómo piensa, hay que cancelar a la gente que se lo merece. Si estás limpio con lo que haces, andá firme por la vida que no va a pasar nada. Si la sociedad te condena, cagaste. La verdad siempre triunfa”. Estas palabras sugieren un apoyo a la libertad de expresión, un tema recurrente en la actualidad artística y mediática.

Por último, el actor recordó a su amigo Antonio Gasalla, expresando: “Fue una persona fundamental en mi vida, nos queríamos mucho. Hay que recordarlo a Gasalla, dejó una escuela”. La mención de Gasalla añade una capa emocional a la conversación, subrayando la importancia de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo.