Gustavo Bermúdez aclaró su llegada al elenco de "La cena de los tontos"

En agosto, Gustavo Bermúdez se convirtió en centro de atención tras sumarse al elenco de La cena de los tontos, la exitosa comedia que se presenta en el teatro El Nacional, junto a Laurita Fernández y Martín Bossi, en lugar de Mike Amigorena.

En una entrevista con Pablo Montagna y su equipo en Pasa Montagna (Radio Rivadavia, domingos de 13 a 15), el actor se mostró satisfecho con su presente laboral. “Estamos muy contentos con la respuesta del público, es una comedia súper divertida. A partir del 26 de diciembre, la obra se muda a Mar del Plata”.

Bermúdez también explicó que su incorporación al espectáculo ya estaba prevista para la temporada de verano, pero su debut se adelantó. Sobre la controversia generada en torno a su ingreso, fue claro. “Para mí no fue incómodo en absoluto. Se dijeron muchas cosas, pero no había ningún conflicto real, así que no me afectó”.

Respecto a su relación con Amigorena, aclaró: “No lo conozco personalmente, solo lo vi una vez en el teatro y fue muy amable conmigo. No viví ninguna situación tensa ni noté un ambiente negativo. Al menos, esa fue mi experiencia”.

Finalmente, recordó cómo fue el ofrecimiento para sumarse a la obra: “No tenía ganas de hacer teatro en ese momento, era un compromiso y no sentía la energía necesaria. Adrián Suar me lo propuso varias veces, y cuando llegó la propuesta para la temporada de verano, ahí sí acepté”.