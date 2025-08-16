En vivo

Rosario

Espectáculos

El regreso de Jey Mammón: habló de la denuncia por abuso en la mesa de Mirtha

El conductor estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, quien le preguntó si "hubo violación" a Lucas Benvenuto.

16/08/2025 | 22:44Redacción Cadena 3

FOTO: Jey Mammón volvió a la mesa de Mirtha Legrand.

El Trece sorprendió al anunciar el desembarco de Jey Mammón en su pantalla este fin de semana para ser parte de la mesa de Mirtha Legrand, donde se refirió a la denuncia por abuso sexual que tiempo atrás hizo Lucas Benvenuto.

El conductor, que regresa a la televisión, fue uno de los invitados estelares de Mirtha en su programa "La Noche de Mirtha", marcando uno de los regresos más comentados del ambiente.

Según supo Noticias Argentinas, la presencia de Mammón se da en el marco de su "vuelta a la televisión" y compartirá la mesa con otras importantes figuras este sábado a partir de las 21:30, en lo que promete ser un programa de alto impacto.

“La pasé mal y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, me encontré con mucha gente a la que me tenía que acercar más, y también con gente que me tenía que alejar”, dijo Jey Mammón.

Sobre su respuesta ante las denuncias, el conductor indicó: “En un momento inicié yo demandas, pero luego me cansé porque tenía que poner la energía en esto que está pasando”.

Mammón dijo que la gente “nunca” le “dio la espalda”. Mirtha fue al hueso, le preguntó si “la violación existió”, y su invitado, sentenció: "La respuesta es 'no'”.

Lectura rápida

¿Qué dijo Jey Mammón sobre su regreso a la televisión? Habló de su experiencia personal en la mesa de Mirtha Legrand.

¿Qué denuncias lo rodean? Se trata de una denuncia por abuso sexual hecha por Lucas Benvenuto.

¿Qué pregunta le hizo Mirtha a Mammón? Le preguntó si “la violación existió”.

¿Cuál fue la respuesta de Mammón a la pregunta? Respondió que "La respuesta es 'no'".

¿Cómo se siente después de su experiencia? Dijo que "la pasé mal y la pasé bien también".

[Fuente: Noticias Argentinas]

