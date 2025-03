El periodista Esteban Mirol denunció que fue abusado sexualmente a los 7 años

El periodista y escritor Esteban Mirol decidió abrirse sobre su pasado y los abusos que sufrió en su infancia en una reciente entrevista en Radio Rivadavia. Durante la conversación, Mirol cuestionó la afirmación del presidente Javier Milei, quien en el Foro de Davos relacionó la homosexualidad con la pedofilia. Mirol, quien fue víctima de un abuso por parte de un heterosexual cuando tenía solo siete años, expresó: “Es una barbaridad decir que todos los gays son pedófilos; de mí abusó un heterosexual”.

“Motivado por las desafortunadas declaraciones de Milei, finalmente decidí contar mi historia. Es particularmente doloroso al escuchar que mi orientación sexual es asimilada a un comportamiento delictivo”, añadió el periodista.

Recordando su experiencia, Mirol declaró: “Un hombre que toda su vida vivió como heterosexual, con familia e hijos, abusó de mí. Afortunadamente, tuve el coraje de contárselo a mis padres, quienes me brindaron su apoyo incondicional. Si no hubiera sido por esta contención familiar, no sé cómo habría superado el trauma”.

El periodista revivió esos recuerdos de su infancia: “Éramos de Córdoba. Recuerdo que mi padre lo subió a un micro, a las patadas, para que regresara a Buenos Aires. Me siento afortunado de haber tenido a mi familia a mi lado en ese momento”.

Mirol enfatizó: “No es justo que se generalice la imputación de delitos a todos los homosexuales. La violencia hacia las personas LGBTQ+ debe ser erradicada, y no podemos permitir que discursos como los de Milei sirvan para alimentar los estigmas sobre nuestra comunidad”.

Las declaraciones del presidente en Davos, en las que sugiere que la ideología de género y homosexualidad tienen vínculos con el abuso infantil, despertaron reacciones de repudio. Muchas voces en el ámbito social y político han condenado estas afirmaciones, argumentando que son irresponsables y dañinas para las comunidades vulnerables.

