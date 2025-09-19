El ex futbolista Daniel Osvaldo finalizó su relación con Luna en dos meses

FOTO: “Llegaron al final”: el difícil momento en la pareja de Daniel Osvaldo

El ex futbolista Daniel Osvaldo habría finalizado su tercera relación en menos de seis meses, al concluir su vínculo con Luna, la joven con quien se mostró desde julio en redes sociales, según se supo en las últimas horas.

“Llegaron al final de la relación, en las últimas semanas se separó”, informó esta tarde la periodista Cora de Barbieri en el programa A la tarde, aunque no hubo algún comunicado en las redes sociales del deportista o bien de su supuesta ex novia, como en otras ocasiones.

La joven artesana y estilista, y el deportista iniciaron su vínculo en julio pasado a un mes de su separación de Giannina Maradona. El vínculo con la hija del astro argentino y la siguiente relación se habrían cruzado por algunos meses.