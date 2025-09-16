En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

De qué murió Robert Redford

El actor y director, leyenda de Hollywood y fundador del Festival de Sundance, tenía 89 años.

16/09/2025 | 10:29Redacción Cadena 3

FOTO: A los 89 años, murió el legendario actor Robert Redford

Hay conmoción en el mundo del espectáculo tras la confirmación del fallecimiento del reconocido actor de Hollywood, Robert Redford, este martes a la madrugada. El también director de cine, murió en su residencia de Utah, en las afueras de la localidad de Provo, a sus 89 años.

Si bien aún no hay causas oficiales de su muerte, trascendió que el actor falleció mientras dormía a primeras horas de la madrugada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La triste noticia la confirmó Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, en un comunicado de prensa.

Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”, informó Berger en su mensaje.

“Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad”, añadió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente?
El reconocido actor de Hollywood, Robert Redford.

¿Cuándo ocurrió el fallecimiento?
El fallecimiento ocurrió el 16 de septiembre de 2025.

¿Dónde murió?
Murió en su residencia en Utah, cerca de Provo.

¿Cómo se conoció la noticia?
La noticia fue confirmada por Cindi Berger, directora ejecutiva de Rogers & Cowan PMK.

¿Por qué se solicita privacidad?
La familia de Robert Redford ha solicitado privacidad en este momento difícil.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho