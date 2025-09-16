De qué murió Robert Redford

Hay conmoción en el mundo del espectáculo tras la confirmación del fallecimiento del reconocido actor de Hollywood, Robert Redford, este martes a la madrugada. El también director de cine, murió en su residencia de Utah, en las afueras de la localidad de Provo, a sus 89 años.

Si bien aún no hay causas oficiales de su muerte, trascendió que el actor falleció mientras dormía a primeras horas de la madrugada.

Leyenda del cine. Murió Robert Redford A los 89 años, el legendario actor, director y activista falleció en su hogar en Utah. Su visión, que fusionó el carisma de Hollywood con la profundidad narrativa, marcó a varias generaciones.

La triste noticia la confirmó Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, en un comunicado de prensa.

“Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”, informó Berger en su mensaje.

“Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad”, añadió.

