Las mejores películas de Robert Redford que marcaron una era en el cine
Una lista de filmes no solo definieron la carrera de Robert Redford sino que también dejaron huellas duraderas en la pantalla grande por sus interpretaciones y temáticas relevantes.
16/09/2025 | 10:43Redacción Cadena 3
FOTO: Paul Newman y Robert Redford, en Dos hombres y un destino.
Las películas más importantes en la carrera de Robert Redford, que marcaron un antes y un después en su vida artística y en la historia del cine, incluyen varios clásicos que combinan su talento como actor y su compromiso con temas sociales y políticos.
Estas son algunas de las más destacadas:
Dos hombres y un destino
Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969
Esta película western lo consolidó como estrella internacional, junto a Paul Newman, interpretando a dos forajidos legendarios. Es uno de los mejores westerns de la historia del cine y marcó un hito en la carrera de Redford.
El golpe
The sting, 1973
Otra colaboración con Paul Newman, donde interpretan a estafadores en un filme de atracos ambientado en los años 30. Ganó siete premios Oscar, incluyendo Mejor Película, y es una de sus interpretaciones más memorables.
Todos los hombres del presidente
All the President's men, 1976
Redford interpreta al periodista Bob Woodward en la histórica investigación del escándalo Watergate, elevando su prestigio y marcando un referente en el cine político y de denuncia.
/Inicio Código Embebido/
Robert Redford y Dustin Hoffman.
/Fin Código Embebido/
Tal como éramos
The way we were, 1973
Drama romántico con Barbra Streisand, donde mostró su lado más sensible y se convirtió en un ícono romántico de los 70.
Memorias de África
Out of Africa, 1985
Drama romántico ganador de siete Oscar, donde Redford interpreta a un aventurero que marca su legado en papeles románticos.
El hombre que susurraba a los caballos
The horse whisperer, 1998
Fue la primera película que dirigió y protagonizó él mismo, un rol muy personal y significativo.
Los tres días del cóndor
Three days of the condor, 1975
Thriller de espionaje ambientado en la Guerra Fría que sigue siendo un clásico del cine de suspenso.
El candidato
The candidate, 1972
Drama político donde encarna a un joven abogado en una campaña presidencial, mostrando su compromiso con temas políticos.
El mejor
The Natural, 1984
Drama deportivo donde da una de sus actuaciones más icónicas como jugador de béisbol.
Propuesta indecente
Indecent proposal, 1993
Película estadounidense de 1993, dirigida por Adrian Lyne. Protagonizada por Robert Redford, Demi Moore y Woody Harrelson en los papeles principales. Basada en la novela homónima de Jack Engelhard.
Todo está perdido
All is lost, 2013
Su actuación más reciente donde protagoniza un drama de supervivencia en mar abierto con muy pocas palabras.