Daniela Celis compartió emotivo video recordando a Thiago Medina en su lucha
La ex Gran Hermano mostró el lado más dulce de su ex pareja y pidió a Dios por su recuperación.
22/09/2025 | 10:48Redacción Cadena 3
Daniela Celis recordó a su ex pareja Thiago Medina con un emotivo video de hace un año y pidió a Dios por su pronta recuperación. El ex Gran Hermano se encuentra peleando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, tras protagonizar un violento choque con su moto el pasado viernes 12 de septiembre.
A través de sus historias de Instagram, la mediática publicó un video de Thiago ingresando a la casa que compartían cuando eran pareja con un gran ramo de flores amarillas para ella y dos para sus hijas Aimé y Laia.
Sobre él escribió: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre. Te lo imploro”.
“Un día como hoy, el año pasado”, agregó sobre el momento que compartió con sus seguidores de cuando eran pareja.
Horas antes, actualizó sobre el estado de salud de Thiago, mencionando que a raíz de la última cirugía, se encuentra estable, sedado y con asistencia respiratoria mecánica, sin necesidad de drogas para la presión.
Sin embargo, reveló que el órgano "más afectado" son sus pulmones y que su evolución es "un día a día".
[Fuente: Noticias Argentinas]