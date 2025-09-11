En vivo

Espectáculos

Carolina Amoroso dio la bienvenida a Vicente, su primer hijo con Guido Covini

La noticia fue comunicada en Telenoche.

11/09/2025 | 08:19Redacción Cadena 3

FOTO: Carolina Amoroso fue mamá.

Carolina Amoroso se convirtió en madre este miércoles y, junto a su esposo Guido Covini, le dieron una cálida bienvenida al pequeño Vicente, primer hijo de ambos.

La dulce noticia fue comunicada por la periodista y colega de Amoroso, Dominique Metzger en vivo por Telenoche: “Hoy tenemos una noticia hermosa para compartir. Nuestra compañera Carolina Amoroso fue mamá. Nació Vicente y estamos todos muy felices”.

Nelson Castro también se sumó a las felicitaciones y dedicó unas sentidas palabras: “Le mandamos un abrazo enorme a Caro y a toda la familia. Sabemos lo importante que es este momento y lo mucho que lo esperaban”.

Con un estudio cargado de emoción, Dominique habló directo a cámara para dirigirse a su amiga: “Caro, te queremos mucho. Disfrutá de este momento único. Acá te esperamos con los brazos abiertos para cuando quieras volver”.

Hasta el momento no se conocen fotos oficiales del bebé, pero Guido compartió una imagen de ella y su pareja camino al hospital previo a convertirse en padres.

Lectura rápida

¿Quién es la madre del bebé?
La madre es Carolina Amoroso.

¿Cuál es el nombre del bebé?
El nombre del bebé es Vicente.

¿Cuándo nació Vicente?
Vicente nació el pasado miércoles.

¿Quién comunicó la noticia?
La noticia fue comunicada por Dominique Metzger en Telenoche.

¿Qué otros periodistas felicitaron a la familia?
Nelson Castro también dedicó palabras de felicitación a la familia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

