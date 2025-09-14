En vivo

Espectáculos

Carolina Amoroso compartió las primeras imágenes de Vicente, su primer hijo

La periodista publicó un emotivo mensaje en redes para anunciar la llegada de su bebé. Agradeció al equipo médico y a su familia.

14/09/2025 | 21:17Redacción Cadena 3

FOTO: Foto: Redes Sociales, amorosocaro.

La periodista de TN y eltrece anunció con emoción la llegada de su primer hijo. En redes sociales, compartió un mensaje lleno de gratitud que conmovió a colegas y seguidores.

Este fin de semana, Carolina Amoroso compartió una de las noticias más importantes de su vida, el nacimiento de su hijo Vicente.

En redes sociales, compartió un mensaje cargado de emoción y agradecimientos. La periodista celebró el inicio de una nueva etapa junto a su pareja, Guido Covini, rodeada de afectos y acompañamiento profesional.

“Vicente ya está en nuestros brazos… y todavía nos cuesta creerlo”, escribió en su posteo. Y agregó: “De la panza a los brazos. Del deseo al encuentro. Bienvenido, Vicente. Gracias por 9 meses mágicos y por ser nuestro mejor sueño”.

Amoroso también dedicó palabras especiales al equipo médico que la acompañó durante el embarazo y el parto. “Gracias de corazón a Leonardo Mezzabotta, nuestro obstetra que nos acompañó desde la primera consulta, a la gran guía, la partera Silvina Cadilla y a todo el equipo de Sanatorio Los Arcos, expresó.

Además, mencionó a los doctores Jorge y Adriana Hamer, y agradeció especialmente a su círculo íntimo. “Gracias eternas a la familia y a los amigos que estuvieron cerca en cada paso: gracias por sostener, por esperar, por celebrar”.

Uno de los momentos más emotivos del mensaje fue la dedicatoria al abuelo paterno del bebé, quien no solo estuvo presente durante su embarazo, sino también como profesional. “Mención especial al abuelo @hectornorberto1, que nos ayudó con el amor de abuelo y la experiencia de obstetra”.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos por parte de colegas, amigos del medio y seguidores, que celebraron la llegada del pequeño Vicente con profunda alegría.

Lectura rápida

¿Qué anunció Carolina Amoroso? Compartió la llegada de su hijo Vicente.

¿Cómo se sintió Amoroso? Expresó emoción y gratitud en redes sociales.

¿Quiénes la acompañaron durante el embarazo? Agradeció a su obstetra Leonardo Mezzabotta y otros profesionales.

¿Qué dedicación hizo Amoroso? Mencionó a su abuelo Héctor, quien fue obstetra.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores? Recibió numerosos mensajes de cariño y felicitaciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

