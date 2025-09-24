FOTO: Antonio José regresa a Argentina: cambio de fechas y un repaso por sus grandes éxitos

El reconocido artista español Antonio José regresará a Argentina con un show único que, con un cambio de fechas, promete cautivar con los éxitos que lo consolidaron como uno de los cantantes más destacados de la música en habla hispana.

Con producción de Fénix Entertainment, el artista se presentará el próximo año con funciones el 7 de marzo de 2025 en el Teatro Ópera de Buenos Aires, el 5 de marzo de 2025 en el Quality Espacio de Córdoba y el 6 de marzo de 2025 en el Teatro Broadway de Rosario. Las entradas se podrán adquirir a través de Ticketek.

El reconocido artista se ganó su lugar en los escenarios tras haberse consagrado en el concurso de televisión La Voz de España en 2015 y ahora presentará en su repertorio que incluye grandes hits como “A Un Milímetro de Ti”, “Contigo” y “Solo Dime”, pero en esta gira, también habrá lugar para nuevas canciones como “La Noche Perfecta”, “Ya se me olvidó” o “Como dejarte ir”.

Con tan solo 30 años, Antonio José ya cuenta con una gran trayectoria: más de 1.4 billones de streams, 16 discos de oro, 12 discos de platino, +3 millones de followers en plataformas y un público fiel y creciente.