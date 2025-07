Ángel De Brito fulminó a Marixa Balli por su enojo: "Decido yo"

Ángel De Brito aseguró que fue él quien decidió que, durante su ausencia, Pepe Ochoa estuviera al frente de LAM, y no dudó en apuntar contra Marixa Balli. “Marixa es panelista y tiene que aceptar lo que decido yo”, sentenció el conductor.

Se vivieron momentos tensos con las angelitas y el conductor salió a responder sobre los enojos que hubieron durante la semana pasada, luego de que Balli manifestara su malestar por no haber sido seleccionada para conducir el ciclo.

“Pepe está en la producción del programa y tenía muy en mente todo lo que había sucedido con Benjamín y la China”, expresó, y además fue contundente con la no elección de la “Cachaca” para que lleve adelante el programa. "Marixa llega ocho menos cinco y no se le puede explicar todo lo que sucedió en el día. Lo único que falta es que yo tenga que hacer una votación para ver a quién le toca”, sentenció.

Por otra parte, no dudó en mostrar su malestar con la postura que tomó la panelista hacia Pepe. “No me parece bien que si conduce otro, se quede callada con cara de orto como estuvo dos días. Eso no me gusta. Nunca hice algo así cuando me tocó ser panelista. A Marixa el programa le dio muchas oportunidades”, afirmó.

Por último, De Brito no dejó pasar por alto el hecho de que desde la producción aceptaron que Balli se tomara unas extensas vacaciones. “Marixa se tomó dos meses de vacaciones y cuando volvió la estábamos esperando con su lugar. A veces van perdiendo la memoria en el camino”, concluyó.