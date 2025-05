Sigue el cónclave: humo negro en la primera votación de hoy

Hubo segunda fumata negra en el cónclave convocado en el Vaticano, lo que indica que los 133 cardenales presentes no alcanzaron los dos tercios necesarios para elegir al nuevo pontífice.

Este jueves los cardenales se reunieron antes de las 8 en el Palacio Apostólico para celebrar la Santa Misa y las Laudes en la Capilla Paulina.

Luego se retiraron a la Capilla Sixtina a las 9.15 para recitar la Ora Media y luego procedieron a la votación que resultó en humo negro.

