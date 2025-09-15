El Gobierno busca que hogares y comercios puedan vender electricidad a la red

Por Federico Albarenque

El Gobierno nacional prepara una normativa para permitir que hogares y comercios vendan electricidad a la red. Alfredo Camponovo, vocero de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), explicó los alcances de esta iniciativa, que busca paliar los recurrentes cortes de energía durante los picos de consumo en verano.

Camponovo detalló a Cadena 3 que en Córdoba ya existe la figura del usuario generador, que permite a los hogares instalar paneles solares para generar energía renovable. "Vos ponés paneles solares en el techo de tu casa, generás tu propia energía para autoconsumo y el excedente lo inyectás a la red. EPEC te lo paga", afirmó.

Por ejemplo, si un usuario genera 20 unidades de energía, pero consume 10, los 10 restantes se venden a EPEC, aunque aclaró que el precio que paga la empresa es menor al que cobra por la energía distribuida, ya que EPEC debe cubrir los costos de transporte y distribución. "El precio siempre es más bajo el que yo pago que el que vendo, como cualquier empresa que transforma un insumo", explicó.

Además, destacó la generación distribuida comunitaria, una opción para quienes no pueden instalar paneles en su lugar de residencia, como los habitantes de departamentos. En este caso, un usuario puede generar energía en otro punto, como un terreno en San Agustín, e inyectarla a la red. EPEC compensa esa energía en el lugar de consumo del usuario. Este modelo es común en parques industriales, donde se instalan usinas solares compartidas.

Camponovo también mencionó un proyecto innovador: un "loteo energético" en Arroyo Cabral, donde los usuarios adquieren porciones de un parque solar para generar energía y recibir compensaciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a los grandes consumidores, como shoppings, industrias o estaciones de servicio, la nueva normativa apunta a la gestión de la demanda. Estos usuarios, que contratan una potencia específica para operar, podrían reducir su consumo en momentos de pico de demanda a cambio de una remuneración. "Si una empresa tiene contratada una demanda de 10 y en el pico consume ocho, el sistema nacional le paga por esos dos que no consume", ilustró Camponovo.

Esto busca aliviar la presión sobre el sistema eléctrico en horas críticas, que en Córdoba representan apenas 80 horas al año. Según el vocero, esta medida responde a la falta de inversiones en el sistema de transporte de energía, que genera problemas visibles en momentos de alta demanda.

En cuanto a la adopción de esta práctica, Camponovo señaló que en la provincia ya hay 1.086 usuarios generadores con medidores bidireccionales, que miden tanto la energía consumida como la inyectada a la red. Algunos están bajo la órbita de EPEC y otros en cooperativas.

Sobre los medidores inteligentes y la posibilidad de implementar tarifas por banda horaria, Camponovo explicó que EPEC instaló más de 300.000 medidores, cubriendo un 30% de los usuarios. Este sistema permitiría diferenciar el costo de la energía según el horario: pico, resto y valle (de menor consumo, entre las 12 de la noche y las 5 o 6 de la mañana).

Sin embargo, no hay un plazo definido para su implementación, ya que la importación de medidores se vio afectada por la hiperinflación y restricciones económicas. "Ahora EPEC es importador directo y se reactivó la instalación, pero no queremos dar una fecha concreta", indicó, subrayando que el objetivo principal de los medidores inteligentes es habilitar estas tarifas diferenciadas.

Camponovo sostuvo que estas iniciativas buscan optimizar el uso de la energía en un sistema eléctrico que, por la falta de inversión, muestra sus limitaciones. Como ejemplo, mencionó la inauguración de la Estación Transformadora de Marcos Juárez, para mejorar la infraestructura energética en la provincia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/