FOTO: Córdoba hará el primer estudio oficial sobre la soledad no deseada (Shutterstock).

Por Federico Albarenque

La soledad no deseada se presenta como un problema multidimensional que muchas veces queda fuera de foco. Se trata de una vivencia emocional persistente que afecta a muchas personas y que, a menudo, no recibe la atención necesaria.

El Observatorio de la Soledad No Deseada se ha presentado como un proyecto que busca tejer redes de acompañamiento para quienes enfrentan esta problemática compleja y multifactorial.

Juan Carlos Mansilla, director ejecutivo del Instituto de Planificación Municipal (IPLAMU), definió en Cadena 3 la soledad no deseada como la brecha entre las expectativas de tener relaciones satisfactorias y la realidad de lo que se vive. Esta brecha se amplía con el tiempo, generando mayor frustración y un impacto negativo en la salud mental y física de quienes la experimentan.

A partir de este contexto, el municipio de Córdoba llevará a cabo un estudio sobre este fenómeno social, con el objetivo de fortalecer políticas públicas que promuevan conexiones emocionales y sociales.

Según Mansilla, la soledad no deseada afecta a toda la población, pero se manifiesta de manera particular en los jóvenes, quienes enfrentan vínculos sociales inestables y virtuales que no ofrecen el soporte emocional necesario. Aunque muchos jóvenes pueden tener cientos de amigos en redes sociales, la falta de relaciones íntimas y significativas es evidente.

La población adulta también sufre este fenómeno, en parte debido al aumento de la expectativa de vida y la disminución de la tasa de natalidad. Cada vez hay más personas mayores, y los lazos familiares e institucionales tienden a debilitarse con el tiempo, lo que convierte a la soledad no deseada en un tema prioritario para las políticas públicas.

El programa busca recopilar datos, analizar factores de riesgo y evaluar la eficiencia de programas existentes. Afecta más a los adultos mayores, pero los jóvenes no están exentos. Las redes sociales, aunque útiles para establecer relaciones, pueden convertirse en un arma de doble filo, ya que a menudo no permiten un vínculo real.

Es importante destacar que la soledad no se traduce necesariamente en estar físicamente solo. A veces, las relaciones sociales no son suficientes para mitigar la sensación de soledad, lo que hace necesario un análisis más profundo sobre la calidad de las interacciones sociales.

