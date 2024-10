Casi 8 de cada 10 argentinos no trabaja de lo que soñaba de niño

Federico Albarenque

Casi 8 de cada 10 argentinos no trabaja en lo que soñaba ser de niño. Este hecho me lleva a pensar en nuestras aspiraciones de la infancia y cómo, con el tiempo, esas ilusiones se transforman en realidades que muchas veces no se alinean con nuestras expectativas iniciales.

Recuerdo que cuando era niño, muchos de mis compañeros soñaban con ser futbolistas. Yo también. La pasión por el fútbol nos contagiaba a todos. Otros querían ser actores, médicos, o incluso astronautas. Sin embargo, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que esos sueños, muchas veces, no se traducen en una carrera profesional. La encuesta realizada por Boomerang revela que en Argentina, el 76% de los trabajadores no ejerce la profesión que anhelaba en su niñez, un aumento del 2% respecto a la última edición del estudio.

Esta situación no es exclusiva de nuestro país. A nivel regional, el 79% de los trabajadores en Latinoamérica no se siente conforme con su empleo actual. Es interesante notar que, a pesar de esta insatisfacción, el 34% se siente agradecido por tener un trabajo, aunque no sea el que soñó. Esto refleja una especie de resignación o aceptación de la realidad laboral, que puede ser un mecanismo de defensa ante la frustración de no haber alcanzado nuestras metas infantiles.

La vida nos lleva por caminos inesperados. Muchos de nosotros seguimos estudios afines a nuestras profesiones soñadas, pero el 53% de aquellos que lo hicieron no trabaja en un área relacionada. Esto plantea la pregunta: ¿Qué significa realmente alcanzar un sueño laboral? A veces, la realidad se aleja tanto de las expectativas que nos hace replantear nuestras decisiones y aspiraciones.

Un dato que me llama la atención es que el 87% de los encuestados cambiaría su ocupación actual por la que anhelaba de niño. Esto muestra que, a pesar de las circunstancias, la mayoría de las personas todavía tiene un anhelo por lo que realmente les apasiona. Es un recordatorio de que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños, aunque sea en forma de un curso o un hobby que nos acerque a lo que deseamos.

Las historias que escuchamos son diversas. Algunos se sienten frustrados por no haber alcanzado sus sueños, mientras que otros encuentran satisfacción en lo que hacen, aunque no sea lo que inicialmente imaginaron. La influencia de los padres y el entorno también juega un papel crucial en nuestras elecciones. Muchos jóvenes se ven guiados por la trayectoria profesional de sus padres, lo que puede ser tanto una bendición como una limitación.

Al final del día, la búsqueda de la vocación y la realización profesional es un camino que cada uno de nosotros recorre de manera única. La clave está en cómo enfrentamos nuestras expectativas y cómo nos adaptamos a las realidades que nos presenta la vida. Quizás, al reflexionar sobre nuestras aspiraciones de la infancia, podamos encontrar nuevas formas de acercarnos a lo que realmente queremos ser.