La difícil realidad en las escuelas: bullying e inseguridad en las aulas

Liliana González, experta en educación infantil, aborda la difícil realidad que enfrentan los docentes en el aula, destacando el reciente caso de la alumna de 14 años que se atrincheró en su escuela con un arma, en Mendoza. Afortunadamente, la situación fue controlada sin tragedias, pero resalta la necesidad de empatía hacia los docentes.

González mencionó: "La verdad que creo que hay un drama ahí en esa niña, desarmada por el bullying, desarmada en su identidad". Este tipo de situaciones, según la columnista, subraya la importancia de la atención que deben prestar tanto docentes como padres a los problemas que enfrentan los niños.

El bullying se convierte en un tema central, ya que muchos niños no comparten sus experiencias con sus padres por miedo a las consecuencias. "No estamos pudiendo frenar el bullying porque los chicos no cuentan a los padres lo que les pasa", explicó González.

La inseguridad en las escuelas también se torna preocupante. González afirmó: "La escuela no puede, no debe transformarse en un lugar inseguro para los chicos". Además, critica la falta de recursos y apoyo en las instituciones educativas, mencionando que el malestar social se refleja en el ambiente escolar.

El Día del Maestro se convierte en un momento para reflexionar sobre el papel de los docentes. "Con la palabra justa los docentes pueden cambiar vidas, pueden descubrir talentos", sostuvo González, quien resalta la importancia de las actividades creativas en la educación para reducir el bullying.

Finalmente, la columnista hace un llamado a recuperar la autoridad y el respeto hacia los docentes, enfatizando que "los niños no nacen crueles".