Viva la Radio

La difícil realidad en las escuelas: bullying e inseguridad en las aulas

  

11/09/2025 | 17:01Redacción Cadena 3

FOTO: Bullying escolar. (Foto:Ilustrativa)

  1.

    Audio. La difícil realidad en las escuelas: bullying y seguridad en las aulas

    Viva la Radio

    Episodios

Liliana González, experta en educación infantil, aborda la difícil realidad que enfrentan los docentes en el aula, destacando el reciente caso de la alumna de 14 años que se atrincheró en su escuela con un arma, en Mendoza. Afortunadamente, la situación fue controlada sin tragedias, pero resalta la necesidad de empatía hacia los docentes.

González mencionó: "La verdad que creo que hay un drama ahí en esa niña, desarmada por el bullying, desarmada en su identidad". Este tipo de situaciones, según la columnista, subraya la importancia de la atención que deben prestar tanto docentes como padres a los problemas que enfrentan los niños.

El bullying se convierte en un tema central, ya que muchos niños no comparten sus experiencias con sus padres por miedo a las consecuencias. "No estamos pudiendo frenar el bullying porque los chicos no cuentan a los padres lo que les pasa", explicó González.

La inseguridad en las escuelas también se torna preocupante. González afirmó: "La escuela no puede, no debe transformarse en un lugar inseguro para los chicos". Además, critica la falta de recursos y apoyo en las instituciones educativas, mencionando que el malestar social se refleja en el ambiente escolar.

El Día del Maestro se convierte en un momento para reflexionar sobre el papel de los docentes. "Con la palabra justa los docentes pueden cambiar vidas, pueden descubrir talentos", sostuvo González, quien resalta la importancia de las actividades creativas en la educación para reducir el bullying.

Finalmente, la columnista hace un llamado a recuperar la autoridad y el respeto hacia los docentes, enfatizando que "los niños no nacen crueles".

Lectura rápida

¿Quién es la experta que aborda la situación en las escuelas?
La experta es Liliana González, especialista en educación infantil.

¿Qué evento reciente destaca González en su análisis?
Destaca el caso de una alumna de 14 años que se atrincheró en su escuela con un arma en Mendoza.

¿Cuál es el problema central que menciona González?
El problema central es el bullying, que muchos niños no comparten con sus padres.

¿Qué reflexión se hace en el Día del Maestro?
Se reflexiona sobre el papel de los docentes y su capacidad para cambiar vidas y descubrir talentos.

¿Qué llamado hace González al final del artículo?
Hace un llamado a recuperar la autoridad y el respeto hacia los docentes.

