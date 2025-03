Celulares, influencias y riesgos: lo que la serie "Adolescencia" pone en la mira

En su columna semanal "Educar entre todos" en los estudios de Cadena 3, la especialista en educación Liliana González abordó un tema que resuena en hogares y escuelas: la exposición descontrolada de los chicos a las pantallas y sus consecuencias.

Inspirada por la serie Adolescencia, que ha generado revuelo por retratar cómo un joven aparentemente normal se transforma en un asesino, González lanzó un llamado urgente a los padres: "No lo tomamos en serio, y nos falta formación para entender las implicancias de la tecnología en la vida de nuestros hijos".

Durante la charla, González destacó que incluso en familias bien constituidas, con amor y rituales compartidos, como la que muestra la serie, puede gestarse un peligro silencioso. "Un posible asesino estaba adentro del cuarto con su celular", señaló, citando al padre del protagonista, quien admite no poder vigilar todo el tiempo lo que su hijo consumía en la privacidad de su habitación.

Sin embargo, la especialista insistió en que existen herramientas tecnológicas, como los controles parentales recientemente lanzados por TikTok —que limitan el tiempo de uso y restringen el acceso nocturno—, diseñadas para ayudar a los padres a filtrar contenidos y proteger a los menores.

Una generación vulnerable

El impacto de las pantallas en la "cabecita de los chicos" es, según González, "impresionante". Hizo referencia al personaje principal de Adolescencia, un adolescente de 13 años interpretado por un actor que parece frágil e infantil, "un flaquito que dan ganas de darle un caramelo". Sin embargo, este niño encarna a alguien con "deseos de hombre en una mente de niño", un contraste que refleja cómo la exposición a contenidos inapropiados puede desdibujar los límites de la infancia.

La conversación derivó hacia casos reales que estremecen a la sociedad, como el femicidio cometido por Néstor Soto o el asesinato en grupo de Villa Gesell liderado por un joven de familia "normal". González subrayó que las señales previas suelen ser sutiles y pasan desapercibidas. "No eran muy fuertes", admitió, refiriéndose a las advertencias que dio Soto, quien controlaba obsesivamente los horarios de sus compañeras sin que nadie sospechara su potencial violento.

Este desconocimiento genera un impacto profundo en los jóvenes. "Ahora no distinguen quién es el bueno y quién es el malo", explicó González. "¿Cómo salgo al mundo si tomaba mate y hacía la tarea con este chico y no me di cuenta de que era una mala persona?". El resultado, afirmó, son miedos, ataques de pánico y ansiedad en una generación que crece desconfiando de sus vínculos más cercanos.

La amistad y sus límites

Un fragmento del alegato del juez Carranza, presentado por la producción, enriqueció el debate. Al condenar a Néstor Soto, el magistrado reflexionó sobre el concepto de "mejor amigo": "Solo puede servir para que yo me sienta con más deberes hacia él, no con más derechos". González coincidió en que este malentendido puede ser un "alerta" cuando alguien reclama privilegios en nombre de la amistad, una dinámica que, en casos extremos, deriva en obsesión o violencia.

La especialista también relacionó estos comportamientos con la falta de diálogo en las familias y la influencia desmedida de las pantallas. "La serie nos interpela: este niñito que no daba dos pesos puede ser un homicida", afirmó.

Padres vs. influencers: una batalla desigual

González criticó la tendencia de algunos padres a querer ser "amigos" de sus hijos, citando una entrevista a Ernesto Sábato que refuerza su postura. "La amistad es entre iguales, el padre no es el igual del hijo", decía el escritor, defendiendo una jerarquía que brinda seguridad al niño.

Para González, este principio milenario se ve erosionado por la influencia de los influencers y youtubers, que hoy compiten con los padres como referentes de los chicos. "Antes mirábamos al papá, a la mamá, a un tío exitoso. Ahora, la influencia de los padres cae frente a la de las pantallas", lamentó.

La especialista alertó sobre el uso precoz de dispositivos: "Los creadores de la tecnología, como Bill Gates, les dan celulares a sus hijos entre los 12 y los 14 años, y contratan niñeras que no llevan teléfonos. Nosotros tenemos bebés comiendo con Peppa Pig". Este hábito, afirmó, retrasa el desarrollo del lenguaje, la empatía y la socialización, dejando a los chicos sin recursos para tramitar emociones. "Sin lenguaje, transforman todo en violencia", advirtió.

Un llamado a la acción

Para cerrar, González invitó a padres, docentes y abuelos a su próximo evento, Dispositivos: cómo ser padres, docentes y abuelos en el mundo digital, que se estrenará el jueves 3 de abril a las 20:30 en el Teatro La Llave de Córdoba, en un novedoso formato teatral.

"Es mi primera vez así, estoy nerviosa, pero el tema cae justo", confesó. El encuentro, que ya tiene seis fechas confirmadas en la provincia, busca ofrecer herramientas prácticas para navegar la crianza en la era digital.