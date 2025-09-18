FOTO: "La Sole", tras ser jurado de Sueños de Radio: "Los chicos cuentan su historia"

El concurso Sueños de Radio 2025 culminó con la participación de 850 equipos de estudiantes secundarios de más de 450 colegios de Argentina. Este evento, calificado como el más federal del país, desbordó las expectativas de sus organizadores.

Soledad Pastoruti, integrante del jurado, manifestó a Cadena 3 cómo fue la experiencia: "Es una gran responsabilidad. En mi caso, traté de no verlo de ese tamaño porque si no hubiese dicho que no. Es muy difícil". La cantante enfatizó cómo la textura de los relatos presentados reflejan las realidades diversas de las distintas regiones.

Pastoruti destacó: "Este tipo de espacios son una gran oportunidad para que los jóvenes puedan comunicar sus historias. Sentí que estos chicos, con un nivel altísimo de convencimiento, pusieron en valor cosas propias, desde un lugar muy cariñoso".

El compromiso con sus localidades también fue un aspecto mencionado por el jurado. Carlos Marcó, productor del concurso, afirmó que "hay mucho amor, mucha pasión, mucha vocación en cada uno de los chicos que han participado de Sueños de Radio". Este enfoque local contrasta con las temáticas generales que a menudo parecen alejarse de la cotidianidad.

El evento también muestra un fuerte impulso hacia la música folclórica, ya que muchos de los programas presentados incluyeron elementos de este género. Pastoruti elogió: "El folclore está viviendo un momento muy especial hoy".

Con una carrera que se celebra con 30 años de trayectoria, la artista se mostró esperanzada en el futuro del folclore y reiteró su compromiso para apoyar a las nuevas generaciones. Pastoruti concluyó: "A pesar de tener pocas herramientas al inicio, sigo trabajando para celebrar con todos los que me apoyan".

Entrevista de Ahora País