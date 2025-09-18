En vivo

Sueños de Radio

"La Sole", tras ser jurado de Sueños de Radio: "Los chicos cuentan su historia"

El concurso finalizó con la participación de 850 estudiantes de todo el país. La cantante destacó el compromiso y la creatividad de los jóvenes.

18/09/2025 | 13:31Redacción Cadena 3

FOTO: "La Sole", tras ser jurado de Sueños de Radio: "Los chicos cuentan su historia"

El concurso Sueños de Radio 2025 culminó con la participación de 850 equipos de estudiantes secundarios de más de 450 colegios de Argentina. Este evento, calificado como el más federal del país, desbordó las expectativas de sus organizadores.

Soledad Pastoruti, integrante del jurado, manifestó a Cadena 3 cómo fue la experiencia: "Es una gran responsabilidad. En mi caso, traté de no verlo de ese tamaño porque si no hubiese dicho que no. Es muy difícil". La cantante enfatizó cómo la textura de los relatos presentados reflejan las realidades diversas de las distintas regiones. 

Pastoruti destacó: "Este tipo de espacios son una gran oportunidad para que los jóvenes puedan comunicar sus historias. Sentí que estos chicos, con un nivel altísimo de convencimiento, pusieron en valor cosas propias, desde un lugar muy cariñoso".

El compromiso con sus localidades también fue un aspecto mencionado por el jurado. Carlos Marcó, productor del concurso, afirmó que "hay mucho amor, mucha pasión, mucha vocación en cada uno de los chicos que han participado de Sueños de Radio". Este enfoque local contrasta con las temáticas generales que a menudo parecen alejarse de la cotidianidad

El evento también muestra un fuerte impulso hacia la música folclórica, ya que muchos de los programas presentados incluyeron elementos de este género. Pastoruti elogió: "El folclore está viviendo un momento muy especial hoy".

Con una carrera que se celebra con 30 años de trayectoria, la artista se mostró esperanzada en el futuro del folclore y reiteró su compromiso para apoyar a las nuevas generaciones. Pastoruti concluyó: "A pesar de tener pocas herramientas al inicio, sigo trabajando para celebrar con todos los que me apoyan".

Entrevista de Ahora País

Lectura rápida

¿Qué es el concurso Sueños de Radio 2025?
Es un evento que reunió a 850 equipos de estudiantes secundarios de más de 450 colegios de Argentina.

¿Quiénes participaron en el jurado?
La cantante Soledad Pastoruti y el productor Carlos Marcó fueron parte del jurado del concurso.

¿Cuándo se llevó a cabo el concurso?
El concurso culminó en 2025, aunque no se especifica la fecha exacta en el artículo.

¿Dónde se realizó el concurso?
El concurso se llevó a cabo en Argentina, siendo calificado como el más federal del país.

¿Por qué es importante el concurso?
Ofrece a los jóvenes la oportunidad de comunicar sus historias y pone en valor las realidades de sus localidades.

