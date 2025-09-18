En vivo

Sueños de Radio

"Sueños de Radio" ya tiene los ganadores de sus cuatro categorías

Resultaron triunfadores colegios de Santa Fe, Buenos Aires y Jujuy. Se adjudicaron equipos de radios digitales completos. Los estudiantes y docentes ganadores viajarán a Córdoba.

18/09/2025 | 13:01Redacción Cadena 3

FOTO: Los ganadores de Sueños de Radio.

El certamen más federal del país y más importante de América en su tipo, ya cuenta con los ganadores de su segunda edición.

El Colegio N° 27 El Bananal, del pueblo jujeño de Yuto, con el programa “Los guardianes del monte”, fue el triunfador en la categoría “Ambiente”.

La Escuela de Educación Secundaria Nº 1 del pueblo bonaerense de Napaleofú, con el programa “Desde Napa al Mundo”, se adjudicó la categoría “Turismo”.

La Escuela de Educación Técnico Profesional N°48 “Carlos Alfredo Spontón”, de la localidad santafesina de Malabrigo, con el programa “Agroinforma”, resultó vencedora en la categoría “Campo”.

Y la Escuela N° 421, de la ciudad santafesina de Firmat, con el programa “Puentes digitales”, se quedó con la categoría “Tecnología”.

Esos establecimientos se adjudicaron equipos de radios digitales completos, que serán instalados por Cadena 3 entre octubre y noviembre próximos.

Además, los equipos de estudiantes y docentes ganadores viajarán a la ciudad de Córdoba para conocer las instalaciones de la radio y charlar con sus periodistas, y disfrutarán de un tour por los principales atractivos de la capital provincial.

Los ganadores quedaron definidos luego del trabajo de un equipo de más de 70 evaluadores y del jurado de especialistas, integrado por Carlos Molina, miembro del directorio de Cadena 3; la cantante Soledad Pastorutti; el periodista Lalo Mir; Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba; Gustavo Badosa, presidente de la Fundación Grupo Sancor Seguros; Celeste Santiago, del directorio de Grido Helados Argentina, y Guillermo Vitteli, titular de la Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba y dirigente de la Sociedad Rural.

El concurso también fue posible gracias al aporte de los siguientes sponsors: Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Grido Helados Argentina, Fundación Sancor Seguros y General Urquiza.

En el marco del certamen, Cadena 3 firmó convenios estratégicos con los ministerios de Educación de Córdoba, Catamarca, Santa Fe, Jujuy, San Luis, Mendoza y Tierra del Fuego.

Y el concurso contó con el respaldo de la Universidad Nacional de Córdoba, Asociación Civil Crea, Argentinos por la Educación, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y Ril Argentina.

