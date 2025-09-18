"Sueños de Radio" ya tiene los ganadores de sus cuatro categorías
Resultaron triunfadores colegios de Santa Fe, Buenos Aires y Jujuy. Se adjudicaron equipos de radios digitales completos. Los estudiantes y docentes ganadores viajarán a Córdoba.
18/09/2025 | 13:01Redacción Cadena 3
FOTO: Los ganadores de Sueños de Radio.
El certamen más federal del país y más importante de América en su tipo, ya cuenta con los ganadores de su segunda edición.
El Colegio N° 27 El Bananal, del pueblo jujeño de Yuto, con el programa “Los guardianes del monte”, fue el triunfador en la categoría “Ambiente”.
La Escuela de Educación Secundaria Nº 1 del pueblo bonaerense de Napaleofú, con el programa “Desde Napa al Mundo”, se adjudicó la categoría “Turismo”.
La Escuela de Educación Técnico Profesional N°48 “Carlos Alfredo Spontón”, de la localidad santafesina de Malabrigo, con el programa “Agroinforma”, resultó vencedora en la categoría “Campo”.
Y la Escuela N° 421, de la ciudad santafesina de Firmat, con el programa “Puentes digitales”, se quedó con la categoría “Tecnología”.
Esos establecimientos se adjudicaron equipos de radios digitales completos, que serán instalados por Cadena 3 entre octubre y noviembre próximos.
Además, los equipos de estudiantes y docentes ganadores viajarán a la ciudad de Córdoba para conocer las instalaciones de la radio y charlar con sus periodistas, y disfrutarán de un tour por los principales atractivos de la capital provincial.
Los ganadores quedaron definidos luego del trabajo de un equipo de más de 70 evaluadores y del jurado de especialistas, integrado por Carlos Molina, miembro del directorio de Cadena 3; la cantante Soledad Pastorutti; el periodista Lalo Mir; Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba; Gustavo Badosa, presidente de la Fundación Grupo Sancor Seguros; Celeste Santiago, del directorio de Grido Helados Argentina, y Guillermo Vitteli, titular de la Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba y dirigente de la Sociedad Rural.
El concurso también fue posible gracias al aporte de los siguientes sponsors: Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Grido Helados Argentina, Fundación Sancor Seguros y General Urquiza.
En el marco del certamen, Cadena 3 firmó convenios estratégicos con los ministerios de Educación de Córdoba, Catamarca, Santa Fe, Jujuy, San Luis, Mendoza y Tierra del Fuego.
Y el concurso contó con el respaldo de la Universidad Nacional de Córdoba, Asociación Civil Crea, Argentinos por la Educación, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y Ril Argentina.
