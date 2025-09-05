La "enriquecedora" experiencia de un evaluador de "Sueños de Radio"

Alfredo Noroña, de Cadena 3 Villa Mercedes, es uno de los 70 evaluadores de los programas de radio presentados por estudiantes secundarios de todo el país.

Con larga experiencia radial, consideró: “Resultó una experiencia enriquecedora. Notamos un gran compromiso de los docentes y alumnos con sus colegios y comunidad. Eso hizo que uno se esmerara para estar a la altura”.

Noroña añadió: “Hubo algunos programas –tuve que analizar 15- que parecían haber sido hecho por profesionales. Me llamó la atención el correctísimo uso del lenguaje. Y tenían todos los segmentos: entrevista, columnas de opinión, flashes informativos y tandas publicitarias”.

Y concluyó diciendo: “Hay un mito acerca de que los jóvenes no escuchan radio. Pero a partir de mi experiencia, me quedó la sensación de que se escucha mucho más de lo que se cree. Tienen una idea bastante acertada de lo que es un programa de radio”.

A esta altura ya comenzó la segunda fase de trabajo de los evaluadores para definir a los dos mejores programas de cada categoría: campo, ambiente, turismo y tecnología.

Del 11 al 15 de setiembre, el jurado de especialistas –integrado por Carlos Molina, Soledad Pastorutti y Lalo Mir, entre otros- examinará los ocho programas preseleccionados. Y el 18 se hará el anuncio oficial de los ganadores por Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Carlos Marcó.