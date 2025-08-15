Sueños de Radio: el director del jurado reflexiona sobre el valor de la palabra

El presidente del jurado de “Sueños de Radio” y miembro del directorio de Cadena 3 Argentina, Carlos Molina, analiza la importancia de la palabra para construir un mundo mejor.

“Somos palabra. Hoy por hoy las imágenes nos abruman, y sin darnos cuenta hemos dejado de apreciar y cuidar a la palabra. No se construye comunidad sin interacción comunicativa entre los individuos. Y para ello la herramienta disponible, necesaria e imprescindible, es la palabra. La palabra es la materia básica hacedora de la humanidad. Sin ella no habríamos podido acumular y transmitir conocimientos. Tampoco habríamos podido expresar sentimientos, ni cerrar pactos de convivencia, ni acordar transacciones necesarias para satisfacer nuestras necesidades”, analiza.

“Con la palabra –continúa- podemos pintar narrativamente cualquier escena y abundar en detalles que permitan construir en la imaginación su imagen. La imagen sin la palabra solo impone preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? La imagen es una herramienta insuficiente para la comunicación. Necesita de la palabra. Desde el comienzo de la historia, ha sido la palabra el recurso esencial de su transcurrir. Sin palabra no hay historia. Con la palabra el hombre ha construido y ha destruido. Se ha ayudado a la propagación y continuidad de la vida, y se ha propagado la muerte”.

Molina sostiene: “Herimos y acariciamos, alegramos y entristecemos. Todo con la palabra, lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira, la realidad de lo que somos. Somos palabra. Palabra que se emite, palabra que se recibe. Es todo ello lo que nos mueve a mirar hacia las próximas generaciones y advertirles que atiendan y cuiden las palabras. Que no se pierdan en el aturdido encanto de las imágenes. Que busquen siempre con buena diligencia la guía de la palabra”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Molina se esperanza: “La palabra cuidada y ajustada, bien pensada para decirla y evaluando quiénes han de recibirla, permite idéntica comprensión por parte de quien la emite y de quien la recepta. Permite el entendimiento racional y la percepción emotiva de sentimientos. Ello es lo que la imagen por sí no siempre puede. Pretender que las próximas generaciones logren el dominio del universo de las palabras y su uso correcto, responsable y eficiente, es pretender un destino de paz y armonía para la humanidad”.

Y concluye que “la radio es palabra. Y en la radio se vive permanentemente el esmero por el uso correcto de la palabra, con el desafío de tener en cuenta un vasto y variado conjunto de destinatarios. Asumimos a la radio como la mejor herramienta para el uso de la palabra en pro del bienestar de las comunidades e individuos que nos escuchan. ''Sueños de Radio'' pretende ser un evento que entusiasme a jóvenes y docentes a descubrir la importancia de la palabra, y los sume a todos en la tarea de conocerla, cuidarla y usarla eficientemente para la construcción de un mundo mejor”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Carlos Marcó.