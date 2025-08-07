Uno por uno: el jurado de expertos y el equipo de evaluadores de Sueños de Radio

FOTO: El jurado de expertos del concurso “Sueños de Radio” de Cadena 3.

El jurado de especialistas es presidido por Carlos Molina, miembro del directorio de Cadena 3. Con más de 35 años en la empresa, también es consejero de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y miembro de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (Arpa).

También lo integra Soledad Pastorutti, cantante, compositora, actriz, conductora y productora, además de figura del folklore argentino. Ha vendido más de 7 millones de discos. Ganó el Grammy Latino, dos discos de Diamante, cuatro premios Gardel, tres Martín Fierro y discos de Oro y Platino.

Y el comité de especialistas se completa con Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, magister en formulación, evaluación y administración de proyectos de inversión; Lalo Mir, ícono indiscutible de la radio argentina con más de 50 años de trayectoria profesional; Gustavo Badosa, empresario rosarino que preside la Fundación Grupo Sancor Seguros; Celeste Santiago, del directorio de Grido Helados, empresa que produce 90 millones de kilos de helado por temporada y cuenta con 1.900 locales en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, y Guillermo Vitteli, titular de la Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba y dirigente de la Sociedad Rural.

Más de 70 evaluadores

El equipo de evaluadores de “Sueños de Radio” es integrado por adherentes de todas las señales de Cadena 3 Argentina, periodistas, locutores, docentes e historiadores.

Y también por representantes de RIL, CREA, Cippec, Argentinos por la Educación, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Grido y Grupo Sancor Seguros, y de los ministerios de Educación de Córdoba, Jujuy y Santa Fe.

Ellos son Claudia Arce, Rubén Arias, Nancy Arias, Ruth Arredondo, Roberto Arrieta, María Astegiano, Orlando Baleani, Oscar Basualdo, Juan Bergonzo, Florencia Bossa, Juan Bravo, Enzo Brizuela, Hugo Bustamante, Enzo Cáceres, Guillermo Capdevila, Gladys Caraballo, Milvia Carram, María Cazón, Micaela Cerezoli, Carlos Cesaretti, Daniel Córdoba, Eva Coronel Gorojod, Fernando Di Scala, Fernando Díaz, Delfina Eckart, Juan Estigarribia, Rubén Etchepare, María Ferreira Centeno, Carlos Fulladoza, Micaela Gattuso, Morena Gaud, Patricia González, Tomás González, Juan González, Rocío Grosso, César Heil, Mariela Ingaramo, Juan Irusta, Eric Italia, Silvina Jamarlli Rivera, Patricio Kilmurray, Sebastián Laborde, Guillermo Laguingue, Daniel Long, Cristian Machado, Victoria Maldonado, Rodolfo Mansur, Gimena Marques da Silva, José Martel, Luciana Mautoni, Hugo Mayoral Martín, Alejandro Miraglia, Roberto Nassta, Alfredo Noroña, Emilia Olivera, Victoria Orallo, Diego Perren, Maximiliano Pfleiderer, Diego Pigni, Walter Pisacco, Lucía Puebla, María Rho, Marcela Rosales, Guillermo Ruiz, Luis Salas, Guillermo Seara, María Tercero, Esteban Torre, Sergio Torres, Matías Torres, José Vidal, Jorge Viveros, Elisabeth Widmer y Jorge Zeballos.

Sistema de selección

Cada programa será escuchado al menos por tres evaluadores, quienes no examinarán los demos originados por colegios de sus provincias para evitar favoritismos.

Los evaluadores puntuarán del 1 al 10 teniendo en cuenta los siguientes criterios: trascendencia, lenguaje, dinámica, musicalización, edición, categorización, y orden y conducción.

El 18 de agosto vence el plazo para la presentación de los programas radiales y el 18 de setiembre se anunciarán los colegios ganadores por Cadena 3 y todas sus plataformas digitales.