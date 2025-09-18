En vivo

"Desde Napa al mundo", de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 de Napaleofú

El demo de la institución del pueblo bonaerense se adjudicó el premio en la categoría “Turismo”. Propone el desarrollo de emprendimientos a partir de sus bellezas geográficas y culturales.

18/09/2025 | 13:00Redacción Cadena 3

FOTO: ilustrativa.

  1.

    Audio. “Desde Napa al mundo”, de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 de Napaleofú

    Sueños de Radio

    Episodios

El valor del programa reside en su capacidad para inspirar a la audiencia a explorar el turismo rural local, a apreciar la riqueza de esta pequeña comunidad, pero con el agregado que el pueblo no tiene hoteles ni grandes atractivos turísticos. 

“Desde Napa al mundo” promueve un tipo de turismo que busca experiencias reales y auténticas, vinculadas al modo de vida local y la conexión con su gente.

Napaleofú es una pequeña localidad situada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con apenas 370 habitantes. Está ubicada a 50 kilómetros de Tandil y a 63 de Balcarce.

Su nombre es una derivación del vocablo mapuche “napa” o “napad” con el que probablemente los aborígenes de la zona denominaron a lo que hoy se conoce como Arroyo Chico.

Su economía está mayoritariamente basada en la producción agrícola ganadera, la minería y algunas actividades industriales como la fabricación de pan y pastas, y repostería.

Lectura rápida

¿Qué es Napaleofú? Es una pequeña localidad en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

¿Cuántos habitantes tiene? Tiene aproximadamente 370 habitantes.

¿Dónde está ubicada? Está a 50 kilómetros de Tandil y a 63 de Balcarce.

¿Cuál es su economía principal? Su economía se basa en la producción agrícola ganadera, la minería y algunas actividades industriales.

¿De dónde proviene su nombre? Su nombre proviene del vocablo mapuche “napa” o “napad”, relacionado con Arroyo Chico.

