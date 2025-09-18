"Desde Napa al mundo", de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 de Napaleofú

El valor del programa reside en su capacidad para inspirar a la audiencia a explorar el turismo rural local, a apreciar la riqueza de esta pequeña comunidad, pero con el agregado que el pueblo no tiene hoteles ni grandes atractivos turísticos.

“Desde Napa al mundo” promueve un tipo de turismo que busca experiencias reales y auténticas, vinculadas al modo de vida local y la conexión con su gente.

Napaleofú es una pequeña localidad situada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con apenas 370 habitantes. Está ubicada a 50 kilómetros de Tandil y a 63 de Balcarce.

Su nombre es una derivación del vocablo mapuche “napa” o “napad” con el que probablemente los aborígenes de la zona denominaron a lo que hoy se conoce como Arroyo Chico.

Su economía está mayoritariamente basada en la producción agrícola ganadera, la minería y algunas actividades industriales como la fabricación de pan y pastas, y repostería.