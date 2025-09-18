En vivo

"Agroinforma", de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 48 de Malabrigo

El proyecto de la entidad de la localidad santafesina resultó vencedor en la categoría “Campo”. Se concentra en la producción de naranjas y mandarinas en la zona.

18/09/2025 | 13:00

FOTO: ilustrativa.

El proyecto de la entidad de la localidad santafesina resultó vencedor en la categoría “Campo”. Se concentra en la producción de naranjas y mandarinas en la zona.

El programa tiene una fuerte estructura radial, con titulares, editoriales, entrevistas y visitas a ferias agrícolas.

Se ocupa de la producción histórica de citrus en la zona, con un estilo fluido e informativo. Bien musicalizado, el demo funciona como un verdadero espacio informativo local.

Malabrigo es conocida como Ciudad Jardín y se encuentra al noreste de la provincia, a 289 kilómetros de la capital provincial. Cuenta con 13.490 habitantes.

En la zona de Malabrigo se desarrollan actividades agropecuarias, tales como tambos, ganadería de cría, producción de citrus y apicultura. El cultivo predominante es la soja, ya que alrededor del 60 % de la superficie se dedica a esa leguminosa. El 20 % se usa para girasol y el resto se destina a maíz, sorgo, trigo, lino y pasturas.

