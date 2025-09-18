En vivo

"Agroinforma", de Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 487 de Malabrigo

El proyecto de la entidad de la localidad santafesina resultó vencedor en la categoría “Campo”. Se concentra en la producción de naranjas y mandarinas en la zona.

18/09/2025 | 13:00Redacción Cadena 3

FOTO: ilustrativa.

El programa tiene una fuerte estructura radial, con titulares, editoriales, entrevistas y visitas a ferias agrícolas. 

Se ocupa de la producción histórica de citrus en la zona, con un estilo fluido e informativo. Bien musicalizado, el demo funciona como un verdadero espacio informativo local. 

Malabrigo es conocida como Ciudad Jardín y se encuentra al noreste de la provincia, a 289 kilómetros de la capital provincial. Cuenta con 13.490 habitantes.

En la zona de Malabrigo se desarrollan actividades agropecuarias, tales como tambos, ganadería de cría, producción de citrus y apicultura. El cultivo predominante es la soja, ya que alrededor del 60 % de la superficie se dedica a esa leguminosa. El 20 % se usa para girasol y el resto se destina a maíz, sorgo, trigo, lino y pasturas.

"Estamos súper felices. La verdad es que este sueño ha trascendido a la empresa, llevándolo a las comunidades", afirma Carlos Marcó, creador y realizador del concurso.

Sergio Alberto Fabris, docente de la Escuela de Malabrigo, explicó a Cadena 3 cómo se enteraron del concurso: "El año pasado teníamos un poco de miedo de presentarnos, pero este año nos animamos gracias a la radio local que retransmite parte de la programación de Cadena 3". El programa "Agroinforma" se centra en la citricultura, un tema relevante para la identidad de la localidad. 

Fabris detalló los recursos utilizados para la producción del programa: "Los insumos tecnológicos han sido muy sencillos. Solo usamos una PC, un editor de audio y un micrófono USB". Además, mencionó la importancia de la actividad agropecuaria en Malabrigo, que representa el 80% de la economía local.

La escuela, con una matrícula de aproximadamente 122 alumnos, se ha enfocado en formar técnicos con capacidad de gestión para la actividad productiva. "La localidad de Malabrigo es conocida por sus mandarinas y naranjas, y se celebra la fiesta provincial del citrus en junio", concluyó Fabris, destacando el compromiso de la institución con el desarrollo agropecuario.

El entusiasmo y el reconocimiento a los estudiantes y docentes se reflejan en las palabras de Fabris: "Un orgullo para nosotros del interior que una radio con tanto desarrollo pueda reproducir el trabajo que hacen los chicos". 

Entrevista de Viva la Radio  

