Verstappen se queda en Red Bull: "Es hora de acabar con todos los rumores"

El futuro del cuatro veces campeón del mundo y campeón vigente de Red Bull Racing, Max Verstappen ha sido uno de los temas más candentes en el 'paddock' de Fórmula 1 esta temporada, mientras el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, confirmaba hace varias semanas que estaba teniendo conversaciones con él sobre una posible participación con las 'Flechas de Plata'. Sin embargo, en la ronda anterior de Bélgica, el austríaco declaró que después de los acontecimientos recientes preferiría mantener su alineación actual de Kimi Antonelli y George Russell, pero no hubo confirmación oficial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hoy, en la previa de la carrera de este fin de semana en Budapest y del descanso de verano de tres semanas, la prensa de F1 le preguntó a Verstappen si sus yates y los de Wolff pasarían tiempo juntos, insinuando que continuarían las negociaciones entre ambos. Pero el piloto de 27 años desestimó la especulación y confirmó que se quedará con el equipo con sede en Milton Keynes para la próxima temporada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"El problema es que la gente divaga mucho durante toda la temporada, mientras que el único que realmente puede o debe hablar no habla", dijo. "Ese soy yo, y lo hago a propósito porque no tiene sentido empezar a tirar cosas por ahí y, en realidad, eso debería ser igual para todos. A algunas personas simplemente les gusta causar revuelo, a otras simplemente les gusta crear drama, pero para mí siempre ha sido bastante claro y también para el año que viene", declaró hoy Max en la conferencia de prensa de FIA.

"Ya estoy discutiendo con el equipo los planes, las cosas que queremos cambiar el año que viene, lo que significa que también me quedaré con el equipo el año que viene y si mi barco está al lado del de Toto, entonces el barco está al lado del de Toto. Puedes tener una relación personal con alguien incluso si no tienes una relación laboral con él", dijo Verstappen.

Y les avisó a los medios: "Creo que es hora de acabar con todos los rumores y para mí siempre ha estado bastante claro que me quedaría de todas formas".

De esta manera, Verstappen confirma rotundamente que permanecerá en Red Bull mientras la F1 entra en una nueva era de reglas técnicas en 2026, que incluye cambios tanto en el chasis como en las unidades de potencia. El equipo ha cambiado recientemente de liderazgo, ya que el director de largo plazo, Christian Horner, fue reemplazado por Laurent Mekies antes del Gran Premio de Bélgica. Y a pesar de llevar sólo un tiempo limitado en el cargo, Verstappen elogió el nuevo nombramiento y cree que Mekies impulsará al equipo hacia adelante:

"Discutimos muchas cosas, para ser honesto", dijo Verstappen. "Es muy amigable, es muy abierto, muy motivado, muy motivado. Eso es, por supuesto, lo que uno espera de un jefe, y me gusta. Está creando un ambiente agradable y estoy muy entusiasmado por el futuro y por lo que podemos lograr juntos. Claro que este año, la influencia sobre el coche es difícil. Lo tomas a mitad de temporada, pero, por supuesto, de cara al futuro, tienes mucha más voz e influencia. Al menos para mí, me está planteando las preguntas e ideas adecuadas. Me gusta", concluyó el campeón sobre el perfil del nuevo jefe de su escuadra.

Cadena 3 Motor. Sobre un reporte y fotografías de formula1.com. Redactor: Marcelo Cammisa