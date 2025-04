Los ganadores y perdedores del Gran Premio de Japón

El cuarto triunfo consecutivo de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 le rompió la tónica al dominio de los McLaren. Que con Lando Norris y Oscar Piastri -en el mismo orden en el que lo escoltaron el domingo- habían ganado con los coches anaranjados en Australia y China.

Claro, que hay mucho de la sintonía especial que el campeón tiene con una pista tan desafiante para el pilotaje como el Circuito de Suzuka -5.807 mts.- donde no cualquier auto, ni cualquier piloto puede ganar. Sin llegar al rendimiento de McLaren, Red Bull sabe que en los circuitos extremos -por características propias o el 'grip' ocasional- su piloto pondrá esas 'monedas' que faltan para ponerlos a luchar.

Verstappen es el gran ganador del fin de semana. Mercedes también puede retirarse satisfecha, por lo que hizo en conjunto, con sus dos pilotos; Williams mantiene su dinámica positiva con Albon; y los 'rookies' Isack Hadjar de RB y Oliver Bearman de Haas se metieron sin complejos, todo el tiempo, entre los diez mejores en una de las pistas más difíciles del calendario. Bien, por ellos.

Entre los que dejan impaga la cuenta puede estar McLaren, que se lleva puntos gruesos de Constructores, pero con su coche como favorito se va con sus pilotos vencidos por Verstappen. Otro de los grandes perdedores del fin de semana fue Yuki Tsunoda. A la hora de la verdad -la Qualy y el 'Grand Prix'- el japonés tampoco estuvo a la altura del RB21. Otro que no da pie con bola sobre el Williams es Carlos Sainz Jr., fuera de los puntos, otra vez. Mientras Sauber, fuera del ritmo y de los puntos y Alpine, el único equipo que todavía no consigue un punto, completan la lista de los que necesitan mejorar, sí o sí, para la próxima.

Otro de los que siempre sale ganando en Suzuka es su increíble público, fanático de la F1 y de las carreras, demostrando -niños, jóvenes, mujeres, varones, ancianos- una pasión y un orgullo fuera de lo común por su 'Grand Prix'.

Pero vamos ya a nuestro habitual análisis en contraste, 'después de las carreras'.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Ganador: Max Verstappen -Red Bull Racing, P1-

Max es el 'Rey de Suzuka', una de las pistas más desafiantes de la temporada, parece que nadie pudiera vencerlo allí. El viernes, lo arrancó en P5 a medio segundo de un Norris que casi ni se esforzaba en la FP1. Casi la misma diferencia que tuvo con Piastri para quedar P8 en la FP2. Estaba preocupado y según el mismo ha dicho después, lograron dar vuelta el coche gracias al trabajo de un 'Simracer' -Rudy Van Buren- que trabajaba en los cuarteles de Milton Keynes probando posibles 'set up' en el simulador.

En FP3, Max siguió a 0.532s de Norris, pero ocupó casi todo el tiempo en probar el coche de la carrera, sabiendo había encontrado algo para la clasificación. Donde estuvo detrás de los coches anaranjados en Q1, Q2 y la primera vuelta de Q3, pero sacó lo guardado en el último giro de la fase final para poner otra pole digna del mismísimo Ayrton Senna. Y como el que tiene la pole en Suzuka se lleva la carrera, el domingo solo tuvo que no equivocarse para ganar. Ha convertido en victoria el 80% de los GP en los que largó desde la pole. Y se puso a solo 1 punto de Norris en la clasificación de pilotos.

Perdedores: McLaren F1 Team -L. Norris, P2; O. Piastri, P3-

¿Existen las derrotas 'pírricas'? Porque los de Woking perdieron la carrera con Red Bull y arrastraban la pera, pero para Constructores se llevaron 8 puntos más que los austríacos y 15 más que Mercedes. Pero que no les gustó no ganar la carrera con los coches que dominaron con holgura las prácticas y las dos primeras fases de la clasificación, estaba la vista hasta en el rostro del Team Principal, Andrea Stella, que -como buen italiano- después de la bandera de cuadros no podía evitar demostrar la desazón.

Da la impresión que sus pilotos han enfocado toda la lucha entre ellos dos mismos y que por ahora no les aflige mucho lo que sucede alrededor. Es claro que siguen siendo los favoritos en todas las pistas, pero un tipo como Verstappen no es uno de esos lobos a los que uno les puede dar de comer con la mano. Porque cuando menos lo esperen, se las volverá a arrancar. Están sólidos y sin amenazas en la tabla de los equipos -con Mercedes a 36 pts.-, de todas formas.

Ganador: Andrea Antonelli -Mercedes AMG F1 Team, P6-

El 'rookie' de 'La Estrella' -para nosotros, más parecido a Gilles Villeneuve que a 'Kimi' Raikkonen- se convirtió en Suzuka -nada menos- en el piloto más joven en liderar un 'Grand Prix' y también en lograr el Récord de vuelta. Impresionante. La posición final de 'Kimi' es muy buena y satisfactoria, pero no es lo extraordinario. Sino, la forma en la que la consiguió.

Con un plan de carrera distinto, haciendo rendir sus gomas 'medias' más de lo normal, llegó a un 'stint' final -ya en P6- en el que pudo exigir al máximo sus 'duras', controlar a Hamilton que lo atacó con la Ferrari y luego acortar mucha distancia con su compañero Russell, hasta el final. Enorme carrera.

Perdedor: Yuki Tsunoda -Red Bull Racing, P12-

El japonés fue una verdadera frustración. Sus declaraciones previas -"Quiero estar en el podio" o el "RB21 no es tan difícil de conducir"-, la movida mediática de su 'swap' con Lawson, el enorme respaldo financiero de Honda para el cambio, terminó en una clasificación sin Q3 y sin un solo punto en el 'Grand Prix'. Un verdadero fiasco, que no tiene mucho tiempo para remediar. En Baréin debe sumar sí o sí.

Ganador: Williams Racing -A. Albon, P9; C. Sainz Jr., P14-

Calladitos, sin estridencias, los chicos del 'Tío' James Vowles le ponen 'chirolas al tarro' en todas las carreras y son los 'mejores del resto' (5°) en el campeonato de constructores. Alex Albon fue muy consistente durante todo el fin de semana, se metió otra vez en Q3 y el domingo -a pesar de algunas discusiones duras por el 'power shift' con su ingeniero- solo salió transitoriamente de entre los que suman cuando cambió las gomas. Para recuperar unas vueltas después su P9 y conservarla con firmeza hasta el final, dándole dos puntos más a la escuadra. Necesitan mejorar con el coche del español, pero en lo general, van bien y han mejorado mucho respecto del año anterior.

Perdedor: Carlos Sainz Jr. -Williams Racing, P14-

Incómodo con el coche, contrariado y disperso por las dificultades, Sainz Jr. todavía no ha mostrado el supuesto diferencial de 'Top Driver' con el que llegó a la casa de Grove. 'Carlitos' sigue sin encontrarse con el mismo FW47 con el que brilló en la pretemporada. P10 en los dos ensayos del viernes, delante de Albon y a 7/10 de los McLaren, P11 en FP3 a 8/10, pero 3/10 detrás de la P7 de Albon, parece que lo desequilibró. Pasó en P10 a Q2, con Albon P11 a 1 centésima de segundo; pero en Q2 se quedaba afuera con la primera vuelta rápida, mientras a 9/10 de Norris, mientras el tailandés era P5 a 6/10. Un destino que no pudo torcer con un segundo juego nuevo de gomas 'blandas' quedando P12 a 53 milésimas de Albon que pasó a Q3 en P10.

Para colmo, por estar desconcentrado tapó una vuelta rápida de Hamilton y recibió una penalidad de tres puestos de grilla para el 'Grand Prix'. El domingo se sintió bien con el ritmo, pero no lo pudo traducir en nada importante. Está en deuda, consigo mismo y con el 'team'. Solo ha sumado 1 punto en tres carreras, gracias a las tres desclasificaciones de China. Tiene que sumar o estar más cerca de hacerlo.

Ganador: Isack Hadjar -Racing Bulls Formule One Team, P8-

Después de su horrible experiencia de Australia -despistado en la vuelta previa- y de penar con la mala estrategia del equipo en China, el francés mostró su valía consiguiendo 4 puntos en Japón. El circuito difícil y su consistencia desde el viernes, hacen muy meritorio el premio. P8 en FP1 a 6/10, P3 en FP2 a 4/10, P10 a 8/10 en FP3 -trabajando más en la carrera-, fueron buenos presagios de una gran clasificación. Pasó la Q1 en P13 a 6/10; siguió en carrera en Q2 también a 6/10 con una buena P9; se metía en P7 a 8/10 con la primera vuelta en Q3 y mantenía brillantemente el puesto quedando a solo 5/10 con su segundo giro rápido. El domingo, solucionó algún tema con su butaca, largó bien y controló a Hamilton todo lo que pudo. Luego, se dedicó a mantener el ritmo que lo llevara a sus primeros puntos de F1 y lo consiguió. Gran trabajo.

Perdedores: Alpine F1 Team -P. Gasly, P13; J. Doohan, P15-

Tercera carrera sin puntos para el equipo del Grupo Renault. Que usó la FP1 para facturarle una prueba al japonés Ryo Hirakawa (P12), quien fue más rápido que Gasly (P14). En la FP2 dieron la nota con el increíble accidente en el que el DRS de Doohan no se cerró en la Curva 1 y el A525 #7 salió despedido de la pista a 300 km/h para destrozarse y dejar lesionado en su mano izquierda al piloto -como se advirtió en un vídeo del domingo-. Un incidente en el que el equipo culpó al piloto, con alguna ambigüedad. Tras el cual trabajó toda la noche para recuperar la unidad.

Con Gasly mejorando para terminar en Top 10 y a 6/10 en FP2 y FP3, por el otro lado del garage todo parecía marchar bien. Doohan salió quedó afuera en la Q1, pero al francés, solo fueron 11 centésimas de segundo las que lo dejaron fuera de la Q3. En la carrera, Gasly perdió con Alonso la partida y varios puestos más con una lenta parada de gomas en los pits. Con su mano izquierda dolida por el golpe del viernes, Doohan tuvo que pedir ayuda para bajar del coche consiguiendo la P15. Alpine es la peor escuadra de la temporada, luego de tres carreras.

Ganador: Oliver Bearman -Haas F1 Team, P10-

La saga que trae a los nuevos jóvenes pilotos a la F1 es tan conmovedora, que uno no puede menos que alegrarse cuando la TV nos muestra a sus padres disfrutando sus logros con gestos emocionados en los boxes de los 'Grand Prix'. Por lo menos, esa imagen nos impactó el sábado cuando su papá David le metió 'puño' en primer plano de cámara a su ingreso 'in extremis' a la Q3. El domingo, sin ritmo para luchar con el Williams ni el RB, luego de controlar a Alonso hizo una gran tarea para que el equipo siga sumándo, colocándose nuevamente entre los mejores diez. Sigue progresando.

Perdedores: Sauber F1 Team -N. Hulkenberg, P16; G. Bortoleto, P19-

Aunque, por momentos, tienen parciales interesantes, los coches de Hinwill siguen sin mostrar nada importante. Bortoleto tuvo problemas para calentar los neumáticos duros tras la largada y patinó en uno de los charcos que aún quedaban en la pista. Quedó en el último puesto y todo se le hizo cuesta arriba. Hulkenberg, subió y bajó en la clasificación, pero con la estrategia de la mayoría, de medio-duro, no pudo progresar mucho y terminó donde empezó. Los 6 puntos de la P7 de Nico en Australia, les maquillan el año, por ahora.

Cadena 3 Motor, por Marcelo Cammisa con datos y fotografías de formula1.com