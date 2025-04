Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Baréin

El indiscutible triunfo de Oscar Piastri con McLaren en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 se construyó a partir de que el notable australiano convirtiera en grandes las pequeñas ventajas que fue obteniendo con su compañero durante cada salida a la pista, en el fin de semana. Los McLaren ya son los dominadores de la temporada y sus pilotos comienzan a darse cuenta que el campeonato mundial es una lucha que se dirime en la pista, pero que se desarrolla -fundamentalmente- bajo el techo que cobija a sus coches 'papaya'.

Siempre que escuchamos decir que un equipo "está en otra liga", quiere decir que su dominio es tal que la competición plena comienza detrás de las dos primeras posiciones de sus coches en cualquier carrera. Lo vimos con los Mercedes, durante sus eras Hamilton/Rosberg y Hamilton/Bottas, primero; y hace poco con Red Bull y Verstappen/Pérez. Y ahora los que están en 'otra liga' -literal definición de muchos de los pilotos en las rondas iniciales de 2025- son los McLaren.

Desde ese punto de vista, el australiano se llevó lo mejor que había en disputa en Sakhir -'hat trick': clasificación, carrera y récord de vuelta-, mientras su compañero compuso una sinfonía de 'yerros' que solo la preeminencia del MCL39 y un AS que le trajo un ángel, le permitieron subsanar en parte, alcanzando a volver al podio en las vueltas finales. Piastri y Norris -en ese orden-, son el gran ganador y el gran perdedor del fin de semana. Y como están en 'otra liga', el resultado de su duelo puede estirar esta dinámica durante toda la temporada.

Por lo demás, George Russell y su Mercedes, las Ferrari, el redivivo Pierre Gasly con el Alpine que ayudó a poner a punto Franco Colapinto y la escudería Haas, que saliendo de un sábado negro, vivió un gran domingo, completan el capítulo de las sonrisas finales en la pequeña isla del Golfo Pérsico.

Los Red Bull que ya no pueden ni hacer bien los 'pits stop', la Williams que dejó de sumar a pesar de largar en el 'Top 10', la Aston Martin que fichó a la estrella del diseño pero no puede avanzar a Q3 ni sumar y el neozelandés Liam Lawson que pretendía pelear con Max Verstappen y ahora no puede ni con Isack Hadjar, son los que se van mascullando sus broncas al próximo destino. Que por suerte tienen a corta distancia y pocos días a la vista para cambiar una suerte que los ha dejado de perseguir.

Con los que disfrutaron de un gran fin de semana y con los que lo sufrieron, componemos nuestro balance C3M 'después de las carreras'.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1

Ganador: Oscar Piastri -McLaren F1 Team, P1-

Con una pequeña solidez en los puntos de la pista donde advirtió que fallaba su compañero, el australiano construyó la gran fortaleza sobre la que dominó el fin de semana en una pista esquiva durante más de veinte años para su escuadra. Aprovechó el escenario de una pista arenosa y una tarde calurosa en FP3 para demostrar la diferencia. Él, podía frenar donde Norris pasaba de largo. Y con esa seguridad batió a un bravo Russell que se le quiso crecer con el Mercedes en Q3. El domingo, solo tuvo que doblar en primer puesto la primera curva y todo lo demás fue un rápido paseo hacia su cuarta victoria. La que, además, deja la lucha del campeonato casi empatada -77 a 74-, recuperando lo cedido con los errores que cometió bajo la fuerte presión de su público en Australia. "Mano a mano, hemos quedau". Ahora, a seguir luchando. Oscar, también, destacó su orgullo por darle la primera victoria a McLaren en Sakhir, donde corrieron dos décadas sin lograrlo: "Era un triunfo muy importante para nosotros", dijo. Y los gestos de sus jefes Zak Brown y Andrea Stella, no hicieron más que ratificarlo.

Perdedor: Lando Norris -McLaren F1 Team, P3-

Cuando tu equipo es el que domina, todo lo que está detrás del segundo puesto es resignar puntos de vicio. Lando no estuvo fino, ni cómodo, en los entrenamientos del sábado. Falló en clasificación, quedó en P6. También cometió un increíble error el domingo, colocó el coche por delante del cajón de partida en la grilla y, aunque ganó tres posiciones largando, recibió 5" de penalización para su primera detención. Con más ritmo y ayudado por el AS que entró en la vuelta 33/57, atacó sobre el final a la Ferrari de Leclerc y la sacó del podio. También, atacó a un Russell sobre un Mercedes lleno de problemas en las dos vueltas finales, pero sin conseguir el objetivo. La ventaja de puntos y, sobre todo la psicológica, que había conseguido en la ronda inicial, ha desaparecido.

Ganador: George Russell -Mercedes AMG F1 Team, P2-

Felicitado por su jefe Wolff ("Lo que hizo hoy es increíble", dijo Toto) el inglés -que ya había hecho una gran demostración con una gran P2 en la Qualy- se movió bien desde el cajón de P3 al que había marchado penalizado por un 'release' anticipado del equipo en Q2 y atacó por fuera Norris. Era la única oportunidad que tenía por la victoria y la fue a buscar con decisión. Pero el australiano cubrió con autoridad el puesto y con 'aire limpio' armó la ventaja que lo consolidó. Russell, hizo lo propio, no lo persiguió para darse esa ventaja aerodinámica que le permitiría controlar a Norris, antes de las paradas y de la penalización del McLaren #4. Cambió sus 'blandas' por 'medias', controló a Leclerc cuando se le acercó y, en las vueltas finales, se quedó sin control electrónico de sus frenos, y otras funciones de su volante. Queriendo hablar por radio, abrió el DRS en un lugar no permitido. A pesar de todo eso, contuvo con gran capacidad a Norris y los comisarios le perdonaron el error para confirmarse en P2. Gran trabajo. Se comenta que Mercedes ya está decidida a renovarle por dos años más, con 30 millones de dólares, en vez de 15. Aplausos.

Red Bull Racing -M. Verstappen, P6; Y. Tsunoda, P9-

¡Quién te ha visto y quién te ve! Los que marcaban el ritmo hasta hace un año -sus dos coches ganaron con un aplastante 1-2 en 2024- no son hoy ni su sombra de ayer. Luego de la gran victoria de Verstappen, hace una semana en Japón, la escuadra de Milton Keynes ha vuelto a tropezar duramente. Y sin estar a la altura competitiva de ninguna de las otras tres escuadras de punta. Con algunos errores inconcebibles para su filosofía, como el del semáforo que marca la salida a los pilotos en las paradas de boxes que se quedaron las cuatro veces en rojo, cuando ya había finalizado la operación. Y les hicieron perder 2" segundos cada vez a sus dos pilotos.

Lo que unido a la falta de performance de los coches, le ha hecho expresar al asesor de la empresa dueña, Helmut Marko, que la situación es "muy alarmante". Horner, por su parte, ha dicho: "Entendemos dónde están los problemas, pero introducir soluciones lleva un poco más de tiempo". No fue hace mucho, cuando ante su falta de rendimiento, Lawson declaraba que necesitaba tiempo, pero sabía que no lo tenía. Al revés que en el fútbol, en la F1, los fusibles son los jugadores y no los directores.

Ganadores: Scuderia Ferrari -C. Leclerc, P4; L. Hamilton, P5-

Sin alcanzar el brillo que, seguramente, esperan, las SF-25 consiguieron dos performances sólidas en Sakhir, a partir de las buenas actualizaciones técnicas de sus pisos aerodinámicos, los frenos traseros y el alerón posterior. Leclerc clasificó muy bien, en P3, pero ligó la P2 por el recargo de Russell. Pero con la opción de gomas 'medias' en la partida lo dejó en inferioridad con las 'blandas' de todos los demás. Perdió también con Norris, pero luego lo superó estirando la primera parada. Que además hicieron encontrando el beneficio del AS, lo que hizo que Hamilton también consiguiera posiciones 'extra'. Funcionaron muy bien sobre las gomas 'duras' que llevaron hasta el final. Aunque, Leclerc no tuvo el ritmo suficiente para mantenerse en el podio y cedió con Norris en la vuelta 52/57. Lo que se vio el fin de semana puede estar advirtiendo sobre una recuperación. Buen trabajo.

Perdedores: Williams Racing -A. Albon, P12; C. Sainz Jr., abandono-

Los de Grove interrumpieron la dinámica sumadora. Después de clasificar en P8, 'Carlitos' estaba listo para ponerle su primera buena actuación a la temporada. Y lo confirmaba ganando dos puestos en la partida. Pero fue muy agresivo en la lucha con Antonelli y se ligó 10" de penalización. En la misma dinámica, se tocó después dos veces con Tsunoda y tuvo que parar con el pontón derecho roto. Albon fue P15 clasificando y en la carrera no estuvo cerca de sumar. Cedieron el 5° puesto en constructores con Haas.

Ganador: Pierre Gasly -Alpine F1 Team, P7-

El francés -que, además de ganador es un gran piloto- recuperó las buenas sensaciones con el coche que no tenía desde los 'Testing Days'. Algo que le comenzó a suceder desde el sábado, después de que su compañero 'reserva' Franco Colapinto realizara una serie exitosa de ensayos en el simulador de Enstone que les permitió a los ingenieros dar vuelta el coche.

"Ahora, sí podemos entender los neumáticos", decía Gasly con alegría por la radio. Con ese capital, clasificó en una gloriosa P5 y el domingo permaneció casi toda la carrera entre los mejores seis -quinto, por momentos-. En la vuelta final fue superado por Verstappen, pero finalizó contento, de todos modos. Sus 6 puntos, son los primeros de su equipo en el campeonato.

Perdedores: Aston Martin F1 Team -F. Alonso, P15; L. Stroll, P17-

En un fin de semana que comenzó con el desaguisado de que su primer piloto se quede con el volante en la mano en el ensayo, nada podía terminar, ni continuar bien para los de Silverstone. Una de las grandes decepciones del año, después de sus enormes fichajes técnicos, que incluyen al ex-Red Bull, Adrian Newey. P13 y P19 en la clasificación, la carrera no podía darles mucho. Y fue tremendamente pobre, como se preveía. Alonso salió con gomas 'medias' y Stroll con 'blandas'. El canadiense se tocó con Lawson siguiendo al AS. Alonso estiraba su parada para ver si conseguía mejorar posiciones, pero el AS no le sirvió para el plan. Su objetivo es formar parte del frente de la grilla, pero su rendimiento les condena a seguir atrás. Necesitan mejorar mucho las cosas para salir de ese lugar.

Ganadores: Haas F1 Team -E. Ocón, P8; O. Bearman, P10-

Luego de un sábado muy difícil, con Ocón accidentado y Bearman último en Q1 por límites, la escuadra americana se recuperó de gran forma el domingo. Con sendas buenas largadas, el francés fue uno de los primeros en parar y recortó más posiciones -era 9° en la vuelta 15-. Volvió a adelantar cuando se completaron las paradas más tardías -era 6° en la vuelta 26- y colocó 'gratis' las duras con el AS. Bearman a puro sobrepaso había adelantado hasta P13. La mala estrategia de Antonelli le hizo ganar otro lugar, el abandono de Sainz Jr. uno más. Y con la parada 'gratis' del AS puso 'rojas', salió a atacar a Doohan y se hizo del último punto en disputa. Fue el piloto que más posiciones avanzó (10), aportando la unidad que -con las 4 de su compañero- le permite al equipo colocarse en P5 de constructores, delante de Williams.

Perdedor: Liam Lawson -Racing Bulls, P16-

El de Baréin no fue un fin de semana para la escuadra de Faenza, pero fue demasiado pobre para el neozelandés. Había comenzado con buenos entrenamientos el viernes, P8 y P12. Pero el sábado retrocedió a P13 en FP3. Y otra vez, se quedó afuera en el primer corte de la clasificación, P17 a más de medio segundo del corte y de su compañero Hadjar. Su carrera se vio afectada por dos incidentes distintos. Tuvo dos penalizaciones: Primero 5" segundos por toque con Stroll, detrás del AS. Y luego, una de 10 segundos por toque con Hulkenberg, frenando tarde en una curva lenta sobre el final de la carrera. La pérdida de confianza con su retroceso a RB podría estar minando sus posibilidades. Los exigentes circuitos que vienen en camino 'Jeddah Corniche' y 'Miami' serán desafíos exigentes para él.

Por: Marcelo Cammisa, para Cadena 3 Motor. Con datos y fotografías de formula1.com