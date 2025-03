¿La defección de Lawson puede ser la puerta de regreso para Franco Colapinto?

Con el interés que generan las noticias sobre Franco Colapinto y la enorme expectación que despierta en Argentina su eventual reingreso a la Fórmula 1, un medio internacional de habla hispana dice haber consultado a Red Bull sobre el tema y no haber recibido respuesta, pero tampoco desmentida.

Puntualmente, fue Motorsport.com, la filial hispana de la célebre revista Autosport inglesa, la que ya ha comenzado a dar pistas sobre el posible 'swap' que las escuderías de la bebida austríaca llevarían a cabo entre sus pilotos Liam Lawson y Yuki Tsunoda. El neozelandés regresaría a la segunda escuadra y el japonés promocionado -finalmente- a la primera, ya desde la carrera de Japón, la Ronda 3, según señala la publicación en inglés.

Pero Motorsport.com fue más allá, asegurando que: "ha podido saber que ahora el equipo de las bebidas energéticas planea hacerse con Franco Colapinto para que ocupe el lugar de Yuki Tsunoda en Racing Bulls cuando el japonés reemplace a Lawson en Red Bull".

La frase del asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, "esto no es lo que esperábamos", referida a los pobres rendimientos que Lawson, promocionado desde su propia academia a RB Formule One Team, primero, y a Red Bull Racing, esta temporada, ha disparado la intriga sobre sus consecuencias y algunos medios comienzan a percibirlo como una oportunidad para que el argentino Franco Colapinto logre su regreso a la grilla de la Fórmula 1.

Sobre la eventual salida de Lawson, por su pobre rendimiento, Autosport dice: "En declaraciones a los medios el sábado por la tarde, Lawson admitió que aún le queda mucho por hacer para familiarizarse con el RB21. 'Es realmente difícil, sinceramente', dijo a Sky Sports F1. 'Creo que la ventana de tiempo es muy pequeña, bueno, eso ya lo sabemos, pero, sinceramente, no es una excusa'. Cuando le preguntaron qué necesita mejorar, respondió: 'Es cuestión de tiempo. Desafortunadamente, no tengo tiempo'. Cuando Autosport le comunicó estas palabras a Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, su respuesta fue: 'Tiene razón'. Aunque Marko no especificó si Lawson tendrá más tiempo para mejorar, ahora parece que su falta de claridad sobre cómo obtener más rendimiento ha llevado a la dirección de Red Bull a considerar un cambio inmediato en la alineación, especialmente considerando el rendimiento de Tsunoda este año".

Sobre Tsunoda, la revista inglesa dice: "Al ser preguntado sobre el rendimiento de Tsunoda a principios del fin de semana, Marko declaró a Autosport: 'Yuki es un Yuki diferente al de años anteriores. Está en la mejor forma de su vida. Obviamente, cambió de entrenador. Tiene un enfoque diferente. Es más maduro. Le llevó un tiempo, pero ahora parece que está funcionando'. Con el buen rendimiento de Tsunoda a principios de temporada, ya se ha especulado en los medios sobre un posible ascenso al equipo principal, aunque no se esperaba que Red Bull considerara seriamente tal escenario a estas alturas de la campaña. Tras terminar sexto en el sprint, a Tsunoda le preguntaron en su rueda de prensa si aceptaría intercambiar posiciones con Lawson en Suzuka. Respondió: '¿Japón? Sí, 100 %. Es decir, el coche [Red Bull] es más rápido'."

Consutado sobre el tema, el jefe de Red Bull, Christian Horner enfrentó preguntas constantes de los medios de comunicación internacionales sobre el futuro de Liam Lawson en la Fórmula 1:

"Creo que Liam ha tenido un par de carreras difíciles, un fin de semana difícil aquí. Obviamente, lo analizaremos con detenimiento y, como grupo, haremos todo lo posible por apoyarlo. Siempre habrá especulación en el paddock. Como dije, acabamos de terminar la carrera, analizaremos la información y la analizaremos con detenimiento. Creo que todo es pura especulación por el momento. Como dije, acabamos de terminar la carrera, analizaremos la información y la analizaremos con detenimiento. Creo que Liam todavía tiene potencial, pero no lo estamos viendo ahora mismo". Creo que el problema para él es que ha tenido un par de fines de semana realmente difíciles y tiene a todos los medios de comunicación a sus espaldas. La presión crece de forma natural en este negocio. Lo siento mucho por él, ya se puede ver que está muy duro para él en este momento. Es un chico joven, tenemos el deber de cuidarlo. Haremos todo lo posible para apoyarlo. Liam sigue siendo un piloto muy capaz, lo sabemos, pero por alguna razón, no lo vemos capaz de dar lo mejor de sí en este momento.

Al preguntársele si Tsunoda sería el "principal candidato" para Red Bull, en caso de que decidieran reemplazar a Lawson, Horner declaró: "Ni siquiera voy a comentar sobre un cambio, porque ese será su primer titular. Como dije, llevamos dos carreras en este campeonato, tenemos una muestra de dos [carreras]. Tenemos bastante información, así que vamos a ir a revisarla a fondo, trabajar con Liam y hacer lo mejor posible por él. Hay muchísima información [disponible]: cómo se ha adaptado al volante, qué le está aportando, qué podemos hacer para ayudarle, cuáles fueron sus principales problemas, qué está causando la inconsistencia… todos esos problemas", cerró el líder de Red Bull Racing.

Los datos son cada vez más claros. Y las señales no han faltado desde el lado de Colapinto, que a pesar de no estar habilitado a declarar por la escuadra Alpine, no se privó de dejar un posteo en el que se augura un futuro mejor:

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las consideraciones son varias, porque Franco tiene un vínculo con la escuadra de la marca francesa, que lo tiene como un interesante prospecto a futuro, también mantendría una ligazón con Williams Racing, con la misma perspectiva, en un plazo más largo, pero a todos le resulta claro que su principal necesidad actual es la de poder correr para garantizarse la forma y el 'training' que nada más puede aportarle que las carreras de 'Grand Prix'.

Según el medio español 'Relevo', las negociaciones ya están en curso entre las cúpulas de las escuadras, los 'sponsors' y los 'managers' del argentino, pensando en la posibilidad de que Red Bull no opere el 'swap', solo ascienda a Tsunoda al RB21 para correr junto a Max Verstappen y decida cerrar la etapa de F1 de Lawson, que habría perdido el apoyo para seguir invirtiendo en su desarrollo, luego de fracasar con sus primeros pasos en la escuadra mayor.

No hay nada confirmado, pero lo que suena, suena. Y el movimiento: Lawson, fuera, Tsunoda dentro de Red Bull y Colapinto sobre el RB, ha comenzado a sonar como una buena posibilidad.

Por Marcelo Cammisa, para Cadena 3 Motor. Con datos y fotografías de Formula1.com, Autosport, Motorsport.com, Relevo, ESPN Argentina, Franco Colapinto.