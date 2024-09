Fórmula 1: Colapinto sueña con seguir en 2025, pero hoy se enfoca en Williams

Si bien Franco Colapinto se encuentra desde ayer en Singapur, sus verdaderas horas de trabajo en la nueva pista callejera a descubrir para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, su tercera cita de campeonato mundial, han comenzado hoy. Un trabajo que además del conocimiento de la pista, como lo anticipado su jefe James Vowles, el director de Williams Racing, le pedirá nuevos esfuerzos desde lo físico y desde lo técnico, en relación al calor y la humedad que reinan en el 'Marina Bay Street Circuit' -4.940 mts.- de 19 curvas, donde correrá de noche por primera vez y con mucho más calor del que enfrentó hasta hoy, en sus dos carreras corridas.

Además del habitual paso por el 'Fan Zone' de Williams, el argentino ya tuvo su primer contacto con los medios, igual de interesados en conocer las posibilidades de su futuro en la F1, que en lo que pueda acontecer desde mañana, cuando suba otra vez al Fw46 para la 'Free Practice 1':

"Realmente no estoy pensando en eso. No miré mucho las noticias, para ser sincero. Estoy con Williams ahora y creo que estamos haciendo un muy buen trabajo juntos. Y mi atención se centra en terminar este año en lo más alto posible y seguir aprendiendo. Tengo muchas cosas que aprender. Y sí, luego veremos qué puedo hacer el año que viene".

Cuando se le preguntó si hay gente trabajando para encontrarle otra butaca, potencialmente en el futuro equipo de fábrica de Audi y que se habla de que las estrellas del fútbol argentino Lionel Messi y Sergio Agüero estén de su lado, Colapinto dijo: "Por supuesto, es genial que estén hablando de estas cosas".

Es que que ayer, en los corrillos del 'paddock' de la F1 en Singapur, no eran pocos los que aseguraban que su paso a la Sauber sería un hecho. Y cuando en el 'paddock' se habla... Desde que el lunes se conocieron las declaraciones de Vowles señalando que estaba "dispuesto a trabajar con Audi" para subir a Franco a un Sauber en 2025 y que también ayer se conociera por fuentes de mucha confianza que las empresas más fuertes que apoyan al argentino tienen tomada la decisión de sostenerlo en la máxima categoría redoblando cualquier esfuerzo, las acciones de su pase a la escudería suiza subieron notablemente.

Todo coincide con que el director del equipo que es propiedad de Audi, el ex-Ferrari Mattia Binotto, les señaló a los medios antes de marcharse de Bakú que también evalúan la posibilidad de un piloto joven para la escuadra, la única que tiene un butaca libre, dado que la de RB Formule One Team -en caso de la eventual salida de Daniel Ricciardo- se cubriría con el piloto reserva de Red Bull, el neozelandés Liam Lawson. Binotto agregó: "Creo que decidiremos lo antes posible, sin duda, porque necesitamos preparar el equipo para el próximo año y para el futuro. También debemos dejar de especular, porque no nos conviene".

Las posibilidades son: Confirmar a Valtteri Bottas; subir a su piloto reserva, el francés Theo Pourchaire -vigente campeón F2 y con actividad este año en IndyCar- o dejarse tentar por las dos figuras jóvenes del momento, el brasileño Gabriel Bortoleto -de la academia de McLaren y líder del campeonato de F2- y Franco Colapinto. Los periodistas cercanos aseguran que el paulista tiene una ligera ventaja. Su jefe de McLaren, Andrea Stella, ayer se apresuró a decir en su llegada al Marina Bay que no pondría obstáculos a la salida de Bortoleto hacia Sauber, mientras quedara ligado con la casa de Woking. Pero Audi quiere pilotos sin ataduras y ese es un buen punto para Colapinto, aunque no para Vowles que también pretende mantener al argentino como un activo suyo, aunque corra con otros colores.

Hear from @FranColapinto as he walks around the Marina Bay Street Circuit for the very first time

Por eso, era natural que hoy en la rueda de prensa de Franco, los medios insistieran en conocer si había adelantos respecto de su posibilidad de seguir en la F1. Y el argentino volvió a ser firme: "No tengo ni idea de nada en realidad. No me centro en 2025, solo en la increíble oportunidad que me han dado James, Williams y el equipo. Y estamos trabajando muy, muy bien juntos. Estamos dando pasos hacia adelante. Y creo que es un camino a seguir".

Pero en el final, Colapinto manifestó que le gustaría mucho estar en la grilla de la F1 2025: "Por supuesto, sería un sueño hecho realidad seguir en la Fórmula 1, pero en este momento, estoy muy feliz de tener esta oportunidad de hacer las próximas carreras con ellos. Y muy orgulloso de pertenecer a este equipo, y de estar sumando puntos juntos en sólo mi segunda carrera, estamos logrando grandes cosas como un equipo. Y creo que es un camino a seguir. No tengo ni idea de lo que va a pasar en 2025, pero no es algo que esté en mi cabeza ahora mismo. Por eso tengo representantes que están trabajando en lo que tengo que hacer la próxima temporada".

Looking forward to discuss how we make this all work after Abu Dhabi because perhaps I have a plan??

Claro, el trabajo del piloto está centrado en la pista, como debe ser. Pero varios de sus 'sponsors' que vivieron la histórica experiencia de Bakú donde un argentino volvió a sumar puntos para el campeonato mundial después de 42 años se han quedado por la zona, esperando para poder ayudar. Y la pareja que dirige su carrera deportiva y profesional, James Walter-Campbell y María Catarineu, como lo han señalado, trabajan sin destajo: "Ya estamos en la F1 y aquí queremos quedarnos", le han señalado a algunos medios en los últimos días. Seguramente, al cierre del GP de Singapur, volvamos a tener novedades.

