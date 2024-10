Fórmula 1: Colapinto sabe que el formato 'Sprint' será un nuevo desafío

Franco Colapinto ya está en destino para correr su cuarto evento al máximo nivel mundial del automovilismo, el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputará con el formato 'F1 Sprint' en el Circuito de las Américas (C.O.T.A.) de Austin, Texas.

Una visita -junto al jefe del equipo James Vowles y Alex Albon- al 'sponsor' de la escuadra en Arizona y una cita en la 'Fan Zone' que Williams Racing ha preparado en el centro de la ciudad tejana que alberga la carrera son sus principales tareas previas.

