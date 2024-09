Fórmula 1: Cansado, pero conforme, Colapinto cree que mañana puede dar pelea

Franco Colapinto de Williams Racing finalizó 16° en los tiempos de las pruebas del viernes en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Seguramente, después de su gran resultado en Azerbaiyán, pueda saber a poco para los aficionados. Pero después de la jornada de agotador calor y, con los rastros claros de su impacto en el físico del joven argentino que hace sus primeras carreras en el campeonato mundial, el pilarense hizo un balance positivo, que le permite proyectar con confianza la clasificación de mañana.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los números que resumen su día son: FP1: 1:32.618, P11; FP2: 1:32.057, P16

Y así, se lo contó a los medios en la zona de prensa:

"Mucho calor -arrancó diciendo un Franco en el que se notaba mucho el cansancio-, creo que tengo que seguir trabajando y mejorando, pero creo es un muy buen día para arrancar acá en Singapur y adelantar otro 'pasito' más. Las sensaciones son positivas, creo que cuando hago la vuelta estoy fuerte. Obvio, que Alex con la mejore nueva que trae su auto tiene un poco más de ritmo y parece que está un poco más fuerte, pero creo que estoy ahí, para estar en la pelea, seguramente, mañana. Rocé la pared un par de veces, pero todo bien".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y cuando fue recuperando más el aliento, Colapinto, concluyó: "Estoy contento, es un circuito muy duro, muy técnico, pero creo que me adapté rápido, anduve bien en la FP1 y en la FP2 también, solo cuando no hice esa vuelta con la goma blanda, que es claramente una vuelta sola, así que hay que trabajar para mañana. Pero contentos con el auto y con el ritmo".

Un poco antes, con los medios anglosajones, el pilarense había dicho: ""En general, hoy ha sido una buena sesión de aprendizaje para acostumbrarme a la pista y al calor. Me siento positivo después de ambas sesiones. En la FP2, no pude completar la vuelta con los neumáticos blandos porque tenía mucho sobreviraje. Está claro que aquí, los neumáticos blandos son para una sola vuelta, así que no pude ganar mucho más en la segunda vuelta. Creo que me veo bastante fuerte cuando completé la vuelta, así que veremos dónde terminamos mañana en la clasificación".

Los números del viernes de Alex Albon, fueron: FP1:1:32.451, P8; FP2: 1:31.650, P9

El tailandés tuvo estos conceptos, sobre su trabajo del día: "Para ser sincero, el coche no se siente increíble, pero creo que eso es bueno porque significa que tenemos más tiempo de vuelta para encontrar. Estuvimos bien con los neumáticos de compuesto más duro, pero sufrimos un poco con los blandos, así que solo tenemos que averiguarlo. El ritmo es bueno y el coche se siente mucho mejor que el año pasado, así que eso es positivo. Con las mejoras, es difícil profundizar en ellas por ahora en estas sesiones, sin embargo, analizaremos los datos esta noche y volveremos más fuertes mañana".

/Inicio Código Embebido/

Here comes the rain…?? pic.twitter.com/gMU98oouwC — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 20, 2024

/Fin Código Embebido/

Mientras todos se preparan para un nuevo día en el que podría intervenir como factor la lluvia, el director deportivo de Williams Racing, Sven Smeets, también hizo su análisis: "Alex empezó hoy con el paquete actualizado y aprovechó la FP1 para familiarizarse con la forma diferente de conducir, pero después de la FP2 todavía no estaba completamente satisfecho con el equilibrio del coche. Franco aprovechó la FP1 para aprenderse la pista, pero rápidamente encontró el ritmo, a pesar de que también tuvo problemas con el equilibrio del coche. Lo positivo es que el coche se siente mucho mejor que el año pasado, lo cual es prometedor. Repasaremos todos los datos esta noche porque sabemos que hay más rendimiento por encontrar para mañana".

Cadena 3 Motor, sobre datos de ESPN y formula1.com