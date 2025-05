Milei dijo que presentará "tres denuncias" contra distintos periodistas

El presidente Javier Milei anticipó este jueves que ya firmó "tres denuncias contra distintos periodistas" por supuestamente haber difundido "mentiras" en su contra.

El mandatario no dio los nombres de los profesionales del periodismo que llevará a la Justicia, pero dio a entender que uno de ellos es Carlos Pagni, con quien está enfrentado, ya que considera que el cronista de La Nación lo vinculó al nazismo.

"Ayer firmé tres denuncias a distintos periodistas por mentiras. Una es por tratarme de ‘nazi’. El presidente de Israel (Isaac Herzog) salió a bancarme. Es la banalización del Holocausto", sostuvo en una entrevista en el canal de streaming Carajo, en el programa "La Misa" que conduce el influencer libertario Daniel "el Gordo Dan" Parisini.

En otro tramo del reportaje, Milei se refirió al papa Francisco y dijo que era "mileista", porque "le dio a la motosierra como loco", ya que "bajó el déficit del Vaticano".

"Francisco le dio a la motosierra como loco, bajó el déficit del Vaticano, ordenó las cuentas", sostuvo. De esa forma, el mandatario trazó un paralelismo entre su programa económico y las reformas que realizó Francisco durante su papado para revertir el rojo fiscal de las cuentas vaticanas.

El Presidente dedicó gran parte de su intervención a cuestionar la periodismo, como lo viene haciendo en sus redes desde hace semanas, y, al respecto, consideró que los profesionales de esa actividad "son rudimentarios, están enfermos de literalidad, no entienden la ironía".

De esa forma, cruzó las críticas que recibió por su intercambio en redes de días atrás con "el Gordo Dan", donde éste último le decía al mandatario que debía meter presos a periodistas por decreto.

"¿Tenés la libreta con los periodistas que tengo que meter en cana? ¿Y los funcionarios que tengo que echar? Son tan rudimentarios... y están enfermos de literalidad. No entienden la ironía", sostuvo al dirigirse al "Gordo Dan", quien llevó adelante el reportaje.

Al respecto, Milei dijo que los periodistas "son las prostitutas de los políticos". "Si odiás al político, al periodista odialo más, porque cobran para hacer lo que el político no hace", sostuvo.

"Son calumniadores e inquisidores. Tenían el monopolio del micrófono y te tiraban un volquete de mierda y te la tenías que bancar, una cosa profundamente violenta. Lloran asimetría, cuando yo tuve la campaña negativa, desde 2020 hasta que llegué a presidente, más grande de la historia, que la hizo el catalán Rubí", insistió.

"Son muchos los errores, muy sesgados, y sus errores se repotencian siempre en período de elecciones y el error siempre es en favor de los gobiernos que ponen pauta", siguió.

Y completó: "Yo no uso el poder del Estado, yo no te tiro la SIDE, ARCA, como hacían otros gobiernos. Me consta que hay periodistas buenos, que laburan la noticia, que se toman el laburo de preguntar, que entienden su función, que entienden que la estrella es la noticia".

En otro tramo, reivindicó con énfasis su año y medio de gestión: "Hicimos 2.000 reformas en 500 días. Somos el gobierno más reformista de la historia".

Y agregó: "Somos el primer gobierno en 18 años que hizo que Aerolíneas Argentinas sea superavitaria".

A su vez, dijo que, con sus ministros, prima el "bilardismo puro”: “Te mandás una macana y patada en el traste".

"(Carlos) Bilardo es un tipo que está en todos los detalles. Lo lleva hasta el límite del reglamento", destacó.