Fórmula 1: Impresiona a Vowles la habilidad para manejar la presión de Colapinto

Entre las dos tandas de entrenamiento del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en el viernes, como es habitual, se desarrolló la conferencia de prensa oficial con tres 'Team Principals', a la que estaba citado el Director General de Williams Racing, James Vowles y compartió con su par de Ferrari, Frederic Vasseur y responsable de Pirelli F1, Mario Isola.

Vowles fue consultado principalmente sobre Franco Colapinto y los conceptos que brindó sobre el argentino son tan ilustrativos, jugosos y positivos, que vale la pena compartirlos tal y cómo le fueron consultados por la prensa especializada en la Sala de Prensa de F1 en 'Marina Bay'.

P: James, ¿puedo hablar contigo ahora? Dos palabras, para empezar: Franco Colapinto. Ha causado un gran impacto, ¿no?

James VOWLES: Sí, ha hecho un trabajo absolutamente excepcional. Se ha lanzado a la acción directamente, con los dos pies y desde entonces no ha parado de nadar. Pero lo está haciendo de maravilla. Y sumar puntos en su segundo Gran Premio, a pocos segundos de Alex, es extraordinario. Y esta mañana, de nuevo, ha hecho un trabajo brillante.

P: ¿Ha superado sus expectativas?

JV: Sí, en la medida en que... Sabíamos que era rápido, por eso lo pusimos en el coche, pero esperábamos que tardara más tiempo en agarrar el ritmo. En Monza, fue más o menos lo que esperaba, efectivamente, pero ir a una pista nueva en la que nunca ha estado antes y estar en el ritmo, realmente, en la FP1, e incluso después de un accidente, volver agarrar la velocidad es un reto. Y él es muy, muy bueno a la hora de absorber toda la presión que tiene sobre sus hombros y simplemente cumplir.

P: ¿Cuál es su cualidad más impresionante?

JV: Su calma bajo presión. Hay una gran cantidad de... Siempre es difícil describir lo que les sucede a estos atletas de élite cuando dan el salto a la Fórmula 1. Es un mundo completamente diferente y la presión aumenta exponencialmente y él se lo toma todo con calma. Puedes oírlo por la radio, solo escucha su voz. Es increíblemente tranquilo y sereno y solo quiere más información, más información. Así que es una señal de un tipo realmente bueno que es capaz de lidiar con lo que está sucediendo.

"Lo que me impresiona es cómo lidera con la presión"#SingapurDAZNF1 ???? pic.twitter.com/JI7lv463kg — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2024

P: Como dices, es muy impresionante y sabiendo lo que sabes ahora, ¿te hubiera gustado haberlo incorporado al equipo a principios de año?

JV: Es una pregunta interesante, porque en parte mucho de lo que estábamos haciendo con él entre bastidores era prepararlo para esta oportunidad. Así que Silverstone fue una de las primeras veces que se subió al coche y había dado un paso adelante claramente desde donde estábamos en Abu Dabi el año anterior. Dio algunos pasos a lo largo del invierno. Había dado algunos pasos en la Fórmula 2. Si hubiéramos hecho esto a principios de año, no creo que hubiera visto al Franco que tenemos hoy. Y creo que hemos estado haciendo una buena preparación en el simulador y en otras partes para llevarlo a la zona en la que está ahora. En cuanto a ese arrepentimiento, quiero decir, tomar la decisión de sacar a un piloto es una de las cosas más difíciles que puedes hacer en mi posición. Y tenía que asegurarme de que estaba muy claro que era lo correcto. Y para mí, en el punto en el que mejoramos el auto y hemos entregado un rendimiento con él, donde se puede sumar puntos, ese es el límite correcto. Así que desde esa perspectiva, estoy contento.

P: Muy bien. Esa mejora de la que hablas fue en Zandvoort. Creo que tienes un nuevo fondo plano aquí. ¿Puedes hablarnos sobre el impacto que está teniendo este fin de semana?

JV: Entonces, aquí está la suspensión, que es una herramienta de equilibrio en la aerodinámica. Realmente complementa la mejora aerodinámica que pusimos en el auto en Zandvoort. Pero está funcionando bien en este momento.

P: Última pregunta. ¿Podemos hablar del Campeonato de Constructores? Estás 18 puntos por detrás del RB VCARB en P6. ¿Qué tan realista crees que es aspirar a P6 para fin de año?

JV: Quiero decir, como puedes ver esta mañana de nuevo, RB VCARB está ahí arriba en ese top 10. Van a ser rápidos por aquí. Y no puedes subestimar ni a Haas, que ha estado ahí en cada carrera, que está en el ritmo, ni a RB VCARB particularmente en ese caso. El pelotón del medio está, a pesar de que quizás estemos un poco por delante de ellos, todavía hay milisegundos que nos separan a todos. Así que dependería un poco de suerte en las carreras y un poco de nosotros asegurándonos de hacer nuestro trabajo bien hasta el final del año.

P: (Luke Smith – The Athletic) ¿Podría saber tu opinión sobre lo que dijo Mohammed Ben Sulayem sobre tomar medidas drásticas? ¿Crees que se espera demasiado de los pilotos en este momento, tal vez con el calor? ¿Podrías saber tu opinión al respecto?

JV: Cuando estás ahí en el momento e incluso en un punto en el que crees que alguien ha desafiado tu vida, que es a menudo una de las maniobras que terminan siendo, todos ustedes, todos en esta sala, tendrían una reacción emocional a eso. Hay dos diferencias. Claramente, entiendo que somos un deporte mundial y hay elementos que tenemos que mantener bajo control. Y hay otras situaciones en las que quizás se ha utilizado un lenguaje en una vuelta de desaceleración o en la calle de boxes, que se pueden evitar por completo. Pero también tenemos que intentar tener en cuenta que tenemos a algunos de los mejores atletas del mundo arriesgando su vida como gladiadores, y eso provocará una reacción emocional. Y por más palabras que pueda utilizar con ellos aquí en la calma del momento, todavía tienes adrenalina fluyendo por el cuerpo, y sería muy difícil cambiar eso. Quiero decir, Franco juró hoy, si soy completamente transparente, pero hablaremos con él sobre eso más tarde. No fue por ninguna otra razón que se le olvidó algo. Eso podemos aclarar. Pero creo que en el calor del momento, estamos pidiendo mucho a los atletas.

P: (Adam Cooper – Adam Cooper F1) Pat Fry -director técnico de Williams- nos dijo anteriormente que después de este fin de semana, eso es prácticamente todo en términos de actualizaciones para ti. Obviamente, mucha gente o todos los demás están trayendo cosas para Austin y más allá, especialmente Alpine, Haas, Sauber, en esa zona. ¿Estás un poco nervioso por poder mantener el octavo lugar y también estás renunciando a la oportunidad de tal vez conseguir otro lugar? ¿Y qué tan difícil es tomar esa decisión de enfocarte en 2025?

JV: Lo principal es que no tengo preocupaciones sobre el programa que tenemos en marcha en este momento. Hay un muy buen paso en el rendimiento del auto este fin de semana, y no hemos optimizado por completo el paquete de mejoras que pusimos anteriormente. Todo lo que estamos tratando de hacer, todos los equipos están tratando de hacer, es obtener el rendimiento del auto lo más rápido posible. Así que la forma en que lo veo es que hemos mejorado con anticipación y tenemos algunas carreras más para usarlo que otros cuando aparezcan. La segunda parte es que solo puedes concentrarte en ti mismo. Has visto suficientes veces este año que los equipos han intentado agregar performance y no se ha traducido. En nuestro caso, nos vemos positivos en ese sentido y en lo que me puedo centrar es en ofrecer lo mejor que podamos del coche y de los pilotos para todos los eventos restantes.

P: (Luke Smith – The Athletic) James, siguiendo con las preguntas sobre Franco anteriores, hay un asiento que podría ser posible para él en la F1 el año que viene en Sauber. ¿Qué tan abierto estás a esa posibilidad? Y si tuvieras que ayudarlo a conseguir ese asiento, ¿necesitaría seguir siendo parte del programa Williams? ¿O sería una decisión un poco triste si tuvieras que cortar lazos para permitir que eso suceda?

JV: Hasta ahora, lo que ya he dicho es que él es un piloto de carreras y creo que ya ha demostrado en solo unas pocas carreras que pertenece a la grilla. Lo que ya hemos dicho es que tenemos la mente muy abierta. Estamos esperando, en esa circunstancia, que Audi o Sauber vengan a nosotros y nos digan, ¿qué quieres, en qué estás interesado? Y a partir de ahí, podemos hablar de lo que significa realmente como implicación. Pero la primera etapa es más bien una discusión abierta.

P: (Adam Cooper – Adam Cooper F1) Estos coches claramente no son fáciles de conducir. Son coches grandes, pesados ??y con mucha carga aerodinámica. Y, sin embargo, ambos tienen chicos que se han sumado y han hecho que parezca fácil. ¿Hay alguna explicación para eso? ¿Es solo la preparación de la que hablabas antes, James, en términos de la misma carrera y todo lo que hacen en la fábrica, que está integrado en el equipo?

JV: Quiero decir, yo me opongo un poco a lo de "grande, pesado". En realidad, estos coches son increíbles hazañas de ingeniería, con buenas cantidades de carga aerodinámica, solo que en una región complicada para operar. Creo que lo que estás viendo en ambos casos, lo dijiste, es que en realidad los pilotos fueron excepcionales. Puedo garantizarte que si me subiera, parecería un desastre. Es mucha preparación en segundo plano. Es mucho trabajo de simulador. Se trata de mucho entrenamiento psicológico. Es lo que un piloto joven o un programa de academia debería aportar a un piloto en esas circunstancias. Pero también depende de su talento natural que está apareciendo. Y creo que en ambos casos, hay una gran cantidad de talento que los está impulsando.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com