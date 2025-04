Con Red Bull de blanco y Tsunoda al volante, Suzuka será un homenaje para Japón

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 llega rodeado de fuertes expectativas, será la Ronda 3 del campeonato y el comienzo de la primera ''triple semana'' -triple header- en extenso el calendario de 24 fechas.

Con su característica forma de ''8'', el Circuito de Suzuka -5.807 mts.-, además de emblemático e histórico -se corre desde 1987 y guarda las páginas imborrables del duelo ''Senna-Prost''-, es una pista veloz y técnica al mismo tiempo. Uno de los desafíos más altos para cualquier piloto. Pirelli proveerá su gama más dura de compuestos -por primera vez en el año, C1, C2 y C3- para esta pista, lo que nos habla del nivel de exigencia que habrá en este apartado clave de la gestión de un ''Grand Prix''. El trazado tiene un porción de reasfaltado importante, desde la chicana previa a la recta principal, hasta el final del Sector 1 -curva 7-. Son curvas de velocidad media y alta, algunas de permanencia, como las del final de la recta, donde los neumáticos se exigen a fondo.

Luego de los dos triunfos iniciales de McLaren y tras dos semanas de trabajo en los cuarteles, se espera alguna reacción de sus perseguidores, Red Bull, Mercedes y Ferrari. Pero la sensación general, es que todavía es muy pronto para pelearles la victoria a los coches de Woking, que encabezan las posiciones con Lando Norris 44, seguido por Max Verstappen -Red Bull- 36, George Russell -Mercedes- 35 y tienen al ganador de China, Oscar Piastri, cuarto con 34, ansioso por discutir ''mano a mano'' el título con su ''team mate''.

En constructores, el dominio de McLaren 78, se perfila tomando fuertes ventajas sobre Mercedes 57 y Red Bull 36.

El drástico cambio de pilotos decidido por Red Bull en las estructuras de sus dos escuadras, sacudió el ámbito de la F1 en la previa y pone nada menos que al japonés Yuki Tsunoda, ascendido a la segunda butaca de la escuadra mayor, en el centro de la escena justo cuando llega la carrera de su país.

Antes de regresar a Japón, Yuki manejó durante dos jornadas seguidas el simulador en Milton Keynes y aseguró que el RB21 no le ha parecido un coche tan difícil de conducir. También, se dio el lujo de mostrarse un poco ambicioso y manifestar que le gustaría "estar en el podio", el domingo en Suzuka.

Para homenajear la historia de su proveedor de motores Honda con la F1, Red Bull Racing presentará sus máquinas con un hermoso diseño en blanco y los números en redondeles rojos, sobre sus coches.

Un diseño inspirado en el RA272, que le dio al fabricante de motores la primera de sus tres victorias, en 1965. Red Bull también corrió de blanco en el Gran Premio de Turquía de 2021.

Japón y su GP no pueden tener sino buenas reminiscencias para la escuadra, que viene de lograr un fantástico 1-2 con Verstappen y Pérez en 2024. El neerlandés ha ganado cuatro títulos mundiales con un motor Honda, pero los tópicos que más le preocupan al campeón no son estos, sino los que le permitan defender esta supremacía. La reunión de la semana anterior que decidió el ''swap'' Tsunoda-Lawson, también tuvo como fin explicarle los caminos técnicos y de desarrollo para revertir la brecha con los McLaren, que es lo que más le aflige. Por fuera, las operaciones no paran y opinadores siempre dispuestos a llevar y traer información, como el ex-F1 colombiano Juan Pablo Montoya, aseguran que Max está a punto de recibir "una oferta que no podrá rechazar", para 2026.

Por lo demás, los argentinos no tendremos en el circuito a Franco Colapinto, en esta oportunidad. El pilarense permanecerá en Enstone, esperando si le solicitan alguna prueba en el simulador para testear alternativas de ''set up'' que desde la pista japonesa puedan demandarse. El que sí estará en su lugar como piloto de reserva y probando el coche, será el japonés Ryo Hirakawa, de 31 años, que usará unos de los A525 de la escuadra en la FP1 del viernes.

F1 Gran Premio de Japón, Ronda 3, programa -en hora argentina-.

Jueves 3 de abril

Práctica Libre 1 23:30 hs

Viernes 4 de abril

Práctica Libre 2 03:00 hs

Práctica Libre 3 23:30 hs

Sábado 5 de abril

Clasificación 03:00 hs

Domingo 6 de abril

Carrera -53 vueltas- 02.00 hs

Marcelo Cammisa, para Cadena 3 Motor. Con datos y fotografías de formula1.com y Pirelli.