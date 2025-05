Con Piastri y Norris, McLaren se lleva otro 1-2 apabullante del GP de Miami

Con sus pilotos Oscar Piastri y Lando Norris el McLaren F1 Team dio otra soberbia demostración de poderío con un 1-2 incontrastable en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 disputado en el Autódromo Internacional Miami -5.412 mts.-. Con ellos, al podio volvió a subir George Russell de Mercedes que recortó a Max Verstappen de Red Bull en un VSC. Con gran tarea, Alex Albon de Williams completó el Top 5 de la carrera.

La carrera se desarrolló con buen clima -25°C ambiente y 35°C en pista-, a pesar de las previsiones tomadas desde el radar que les hicieron avisar a los ingenieros a sus pilotos que una lluvia 'Clase 3' llegaría en la vuelta 17. Algo que nunca sucedió y permitió en definitiva el ritmo rápido de los coches MCL39 punteros, ambos con más de medio minuto de ventaja sobre el W16 tercero en la bandera de cuadros.

En el comienzo, Verstappen desde la pole se pasó un poco en el frenaje de la Curva 1, pero consiguió mantener el puesto sobre Norris -le cambió la maniobra y se metió por dentro- apretándolo un poco y haciendo que el McLaren #4 se saliera de la pista. Una maniobra que aprovecharon Antonelli, Piastri, Russell y Albon, dejando a Lando en P6.

A frenetic first few corners in Miami ??



The Red Bull of Max Verstappen just keeps hold of his lead on the opening lap ??#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/e2GKtq9KM5