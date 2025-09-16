En vivo

Vélez vs Racing: megaoperativo anti infiltrados con cruce de padrones y dura sanción

El Comité de Seguridad cruzará listado de no socios de Vélez con padrón de Racing. Si hay coincidencias, el hincha no podrá entrar y será sancionado por un año.

16/09/2025 | 16:14Redacción Cadena 3

FOTO: Hinchas de Vélez.

En la previa del partido en Liniers, el Comité de Seguridad diagramó un operativo especial con el objetivo de impedir el ingreso de hinchas de Racing al estadio de Vélez, por los cuartos de final de la Copa Libertadores ya que la serie se juega sin público visitante.

El procedimiento anti-infiltrados, se activó tras comentarios en redes sociales de simpatizantes que ironizaban con la posibilidad de acceder a la Platea Bianchi Alta.

Para ese sector, socios de Vélez compraron entradas a nombre de terceros, por lo que las autoridades elaboraron un listado de DNIs de no socios. Dicho registro será contrastado con el padrón de Racing, de modo que si alguna coincidencia aparece, el hincha no podrá entrar.

El ingreso será con documento en mano y control facial, lo que permitirá identificar si el comprador está vinculado a la “Academia”. En caso de confirmarse, se labrará un acta por la División de Conductas de la Dirección de Fútbol y el sancionado quedará con prohibición de asistir a canchas argentinas por al menos un año.

La medida busca reforzar la seguridad y garantizar que el encuentro se dispute sin la presencia de simpatizantes visitantes, siguiendo la disposición que rige para evitar enfrentamientos o incidentes entre parcialidades.

Racing y Vélez abren en Liniers la serie de cuartos de final de Copa Libertadores

Vélez y Racing se enfrentan este martes en Liniers en el marco del partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani desde las 19, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y su compatriota Rodolpho Toski en el VAR.

Lectura rápida

¿Qué evento se está cubriendo? Se está cubriendo el partido entre Vélez y Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Quiénes participan en el operativo? El operativo está a cargo del Comité de Seguridad que controla el ingreso de hinchas.

¿Cuándo se hará el partido? El partido se jugará este martes en el estadio José Amalfitani.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se disputará en Liniers, en el estadio de Vélez.

¿Por qué se implementa este operativo? Se implementa para evitar el ingreso de hinchas de Racing y posibles incidentes entre parcialidades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

