US Open: Sinner pudo sacar adelante un partido durísimo y le ganó a Shapovalov

FOTO: Sinner, a octavos de final en el US Open.

El tenista italiano Jannik Sinner (1º) sacó adelante un partido durísimo para vencer al canadiense Denis Shapovalov (25º) y meterse en los octavos de final del US Open, que es el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

El encuentro comenzó favorable para Shapovalov, quien se impuso en el primer set por 7-5. Sin embargo, Sinner hizo gala de toda su jerarquía para dar vuelta la historia y finalmente ganar los siguientes parciales por 6-4, 6-3 y 6-3 y llevarse el triunfo luego de 3 horas y 12 minutos de juego.

De esta manera, Sinner se clasificó a los octavos de final, instancia en la que tendrá como rival al ganador del partido entre el estadounidense Tommy Paul (14º) y el kazajo Aleksandr Bublik (23º).

Sinner no es el único italiano entre los 16 mejores del torneo, ya que más temprano Lorenzo Musetti (10º) le había ganado a su compatriota Falvio Cobolli (24º) luego de que este último abandonara por un problema en su brazo derecho cuando perdía 6-3, 6-2 y 2-0.

El próximo oponente se Musetti será el español Jaume Munar, quien demostró un muy sólido nivel para ganarle 6-1, 6-4 y 6-4 al belga Zizou Bergs.

Otro de los tenistas que se metió en los octavos de final fue el suizo Leandro Riedi, debido al abandono también por lesión de su rival, el polaco Kamil Majchrzak cuando iba 5-3 arriba en el primer set.

Más tarde será el turno de otro de los candidatos, el alemán Alexander Zverev (3º), quien se enfrentará con el canadiense Felix Auger-Aliassime (25º).

El cronograma de este sábado en el US Open

Jannik Sinner (1º) a Denis Shapovalov (27º): 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3

Alexander Zverev (3º) – Felix Auger-Aliassime (25º)

Alex de Miñaur (8º) – Daniel Altmaier

Lorenzo Musetti (10º) a Flavio Cobolli (24º): 6-3, 6-2, 2-0 y retiro

Tommy Paul (14º) – Aleksandr Bublik (23º)

Andrey Rublev (15º) – Coleman Wong

Jaume Munar a Zizou Bergs: 6-1, 6-4 y 6-4

Leandro Riedi a Kamil Majchrzak: 5-3 y retiro