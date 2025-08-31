FOTO: TC2000: Leonel Pernía se quedó con un contundente triunfo en Junín. (Foto NA: Carburando)

El piloto Leonel Pernía completó un gran fin de semana y se quedó con su primer triunfo de la temporada, en el marco de la séptima fecha del TC2000 llevado a cabo en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín.

En tanto, Gabriel Ponce de León y Marcelo Ciarrocchi completaron el podio. Por su parte, Emiliano Stang debió ingresar a boxes por inconvenientes con la temperatura del auto y no pudo completar la carrera.

El corredor de 49 años oriundo de Tandil, largó desde la cuarta ubicación, pero con dos grandes maniobras consiguió adelantar tanto a su hijo y compañero de equipo, Tiago, como al propio Ponce de León para alcanzar la segunda plaza.

Asimismo, Matías Rossi debió abandonar en el principio de la carrera, lo que le dio al “Tanito” la posibilidad de escalar al primer puesto y dominar la carrera para quedarse con su primera victoria en la actual campaña.

Honda YPF Racing estuvo cerca de colocar dos pilotos en el podio, ya que Tiago Pernía ocupó el tercer lugar hasta la última vuelta. Sin embargo, Marcelo Ciarrocchi demostró toda su jerarquía y adelantó al joven para subirse a las tres primeras posiciones.

