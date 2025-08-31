En vivo

La Cadena del Gol

River vs. San Martin (SJ)

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. Riestra

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

River vs. San Martin (SJ)

Rosario

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

TC2000: Leonel Pernía se quedó con un contundente triunfo en Junín

El piloto argentino de 49 años logró su primera victoria en la temporada. Gabriel Ponce de León y Marcelo Ciarrocchi completaron el podio.

31/08/2025 | 16:04Redacción Cadena 3

FOTO: TC2000: Leonel Pernía se quedó con un contundente triunfo en Junín. (Foto NA: Carburando)

El piloto Leonel Pernía completó un gran fin de semana y se quedó con su primer triunfo de la temporada, en el marco de la séptima fecha del TC2000 llevado a cabo en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín.

En tanto, Gabriel Ponce de León y Marcelo Ciarrocchi completaron el podio. Por su parte, Emiliano Stang debió ingresar a boxes por inconvenientes con la temperatura del auto y no pudo completar la carrera.

El corredor de 49 años oriundo de Tandil, largó desde la cuarta ubicación, pero con dos grandes maniobras consiguió adelantar tanto a su hijo y compañero de equipo, Tiago, como al propio Ponce de León para alcanzar la segunda plaza.

Asimismo, Matías Rossi debió abandonar en el principio de la carrera, lo que le dio al “Tanito” la posibilidad de escalar al primer puesto y dominar la carrera para quedarse con su primera victoria en la actual campaña.

Honda YPF Racing estuvo cerca de colocar dos pilotos en el podio, ya que Tiago Pernía ocupó el tercer lugar hasta la última vuelta. Sin embargo, Marcelo Ciarrocchi demostró toda su jerarquía y adelantó al joven para subirse a las tres primeras posiciones.

Lectura rápida

¿Quién ganó la carrera?
Leonel Pernía ganó el TC2000 en Junín.

¿Cuándo tuvo lugar el evento?
La carrera se llevó a cabo en la séptima fecha del TC2000 el 31 de agosto de 2025.

¿Dónde se realizó la competencia?
En el autódromo Eusebio Marcilla de Junín.

¿Quiénes completaron el podio?
Gabriel Ponce de León y Marcelo Ciarrocchi finalizaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

¿Cuál fue la posición de Matías Rossi?
Matías Rossi debió abandonar al inicio de la carrera.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho