Tabilo dio la sorpresa ante Musetti y se quedó con el título en el ATP 250 de Chengdu

FOTO: Tabilo, con doble premio: campeón en Chengdu y regreso al top 100.

El tenista chileno Alejandro Tabilo redondeó una semana soñada y se quedó con el título en el ATP 250 de Chengdu, en China, al derrotar en la final al italiano Lorenzo Musetti, quien llegaba como el primer preclasificado.

Tabilo, que había ingresado a este torneo luego de superar la clasificación, se quedó con el triunfo por 6-3, 2-6 y 7-6(5), luego de dos horas y 37 minutos de juego.

El chileno sacó adelante un partido durísimo en el que levantó dos match points en contra y se repuso de un 1-4 en el tie-break decisivo para ganar su tercer título ATP y el primero de la temporada. Los otros dos que había ganado se dieron en 2024, en Auckland y Mallorca.

En su camino al título, Tabilo tuvo que ganarle primero al sudafricano Lloyd Harris en la qualy, en un encuentro durísimo que se definió recién en el tie-break del tercer set.

Ya en el cuadro principal, el jugador trasandino derrotó a Jordan Thompson, Luciano Darderi, Christopher O´Connell y Brandon Nakashima para llegar a la final.

Este título le permitirá a Tabilo escalar 40 puestos en el ranking ATP, ya que subirá del 112° al 72°.

Musetti, por su parte, desaprovechó una muy buena oportunidad para escalar hasta la octava posición del ranking y además sufrió su sexta derrota consecutiva en una final. Las anteriores se habían dado en el ATP 500 de Queen´s y los ATP 250 de Umag y Chengdu 2024, mientras que este año también cayó en el partido decisivo del Masters 1000 de Montecarlo.