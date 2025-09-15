FOTO: Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: “Seguramente no sea el último” . FOTO: (Xinhua/Martín Zabala)

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que la victoria por 3-0 frente a Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas “seguramente no sea el último partido de Lionel Messi en Buenos Aires”.

En un evento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), llevado a cabo en Miami, el director técnico oriundo de Pujato habló acerca de la posibilidad de que el rosarino pueda sumar otro encuentro en terreno nacional, aunque no sea de manera oficial.

“Lo vimos igual que ustedes el último partido de Leo, sabiendo la emotividad que tenía, que todo era para él y para sus compañeros. Entonces, bueno, las emociones que vivimos ese día están ahí. Y fue un día muy lindo. Sobre todo, porque se dio redondo, él pudo disfrutar de hacer goles y estuvo con su familia, que es al final lo que realmente cuenta", exclamó sobre el desempeño del ex Barcelona ante la Vinotinto el pasado jueves 4 de septiembre.

En total, el capitán de La Albiceleste disputó 194 partidos con el combinado nacional en los que convirtió 114 goles y repartió 61 asistencias, además de haber conseguido el campeonato del mundo en Qatar 2022, la Finalissima en el mismo año y las Copa América 2021 y 2024.

Por otro lado, Scaloni fue cauto respecto a la prestigiosa lista de convocados de cara al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México y reconoció que no tomará una decisión final hasta poco antes del comienzo del certamen.

“Por la experiencia del último Mundial, que teníamos la lista conformada y en la anterior semana se cayeron dos jugadores, sería conveniente esperar hasta último momento para ver cómo llegan los futbolistas, si todo está bien. Falta todavía, hay un montón de amistosos y un montón de chicos que nos pueden aportar y seguir viéndolos”, afirmó.

La Selección argentina tiene cuatro amistosos previstos para 2025 frente a Venezuela y Puerto Rico, los cuales tendrán lugar en octubre en Estados Unidos, mientras que en noviembre se medirá ante Angola y otro rival a confirmar.

Ya en 2026, el combinado nacional podría afrontar la Finalissima ante España en la fecha FIFA de marzo y no se descartaría la posibilidad de sumar un amistoso en junio como despedida rumbo a la Copa del Mundo.