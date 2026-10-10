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San Lorenzo se enfrenta a Deportivo Riestra para cortar la mala racha en el Clausura

El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa no ha logrado ganar desde su llegada al club. Este domingo se enfrenta a Deportivo Riestra en un partido clave para ambos.

10/10/2026 | 09:53Redacción Cadena 3

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Insúa busca su primer triunfo en este nuevo ciclo como DT de San Lorenzo.

FOTO: Insúa busca su primer triunfo en este nuevo ciclo como DT de San Lorenzo.

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Buenos Aires, 10 de octubre (NA) -- San Lorenzo se prepara para recibir a Deportivo Riestra este domingo en el marco de la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se desarrollará con la intención de que el conjunto local logre reencontrarse con la victoria.

El partido está programado para las 14:45 en el Estadio Pedro Bidegain, conocido popularmente como el "Nuevo Gasómetro". La cobertura del evento será brindada en vivo por la Agencia Noticias Argentinas y podrá ser seguido a través de ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Bruno Amiconi, con Nahuel Viñas a cargo del VAR.

San Lorenzo atraviesa un momento complicado, ya que ha perdido sus últimos dos partidos y aún no ha logrado ganar desde que Rubén Darío Insúa asumió como director técnico en su tercer ciclo en el club. Las derrotas recientes, primero ante Boca por 2-0 y luego una goleada de 3-0 frente a Defensa y Justicia, han dejado al equipo en una situación difícil.

Actualmente, San Lorenzo se encuentra en la duodécima posición de la Zona A, sumando solo 11 puntos. Un nuevo tropiezo podría dejarlo prácticamente sin opciones de clasificar a los playoffs del torneo.

Por su parte, Deportivo Riestra tampoco se encuentra en una mejor situación. El equipo dirigido por Guillermo Duró ha conseguido ganar solo dos partidos en lo que va del Torneo Clausura y se sitúa undécimo en la Zona A, también con 11 puntos, pero con una mejor diferencia de gol que su rival.

El conjunto albinegro está en necesidad urgente de sumar puntos, ya que ocupa la vigésimo octava posición en la tabla anual, lo que lo coloca en una situación comprometida respecto al descenso.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
San Lorenzo se enfrenta a Deportivo Riestra por la duodécima fecha del Torneo Clausura.

¿Cuándo es el partido?
El encuentro está programado para el domingo a las 14:45.

¿Dónde se llevará a cabo?
Se jugará en el Estadio Pedro Bidegain, conocido como el "Nuevo Gasómetro".

¿Quiénes son los entrenadores?
Rubén Darío Insúa dirige a San Lorenzo, mientras que Guillermo Duró está al mando de Deportivo Riestra.

¿Cuál es la situación de ambos equipos?
San Lorenzo no ha ganado desde la llegada de Insúa, y Riestra solo ha ganado dos partidos en el torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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