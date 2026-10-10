San Lorenzo se enfrenta a Deportivo Riestra para cortar la mala racha en el Clausura

FOTO: Insúa busca su primer triunfo en este nuevo ciclo como DT de San Lorenzo.

Buenos Aires, 10 de octubre (NA) -- San Lorenzo se prepara para recibir a Deportivo Riestra este domingo en el marco de la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se desarrollará con la intención de que el conjunto local logre reencontrarse con la victoria.

El partido está programado para las 14:45 en el Estadio Pedro Bidegain, conocido popularmente como el "Nuevo Gasómetro". La cobertura del evento será brindada en vivo por la Agencia Noticias Argentinas y podrá ser seguido a través de ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Bruno Amiconi, con Nahuel Viñas a cargo del VAR.

San Lorenzo atraviesa un momento complicado, ya que ha perdido sus últimos dos partidos y aún no ha logrado ganar desde que Rubén Darío Insúa asumió como director técnico en su tercer ciclo en el club. Las derrotas recientes, primero ante Boca por 2-0 y luego una goleada de 3-0 frente a Defensa y Justicia, han dejado al equipo en una situación difícil.

Actualmente, San Lorenzo se encuentra en la duodécima posición de la Zona A, sumando solo 11 puntos. Un nuevo tropiezo podría dejarlo prácticamente sin opciones de clasificar a los playoffs del torneo.

Por su parte, Deportivo Riestra tampoco se encuentra en una mejor situación. El equipo dirigido por Guillermo Duró ha conseguido ganar solo dos partidos en lo que va del Torneo Clausura y se sitúa undécimo en la Zona A, también con 11 puntos, pero con una mejor diferencia de gol que su rival.

El conjunto albinegro está en necesidad urgente de sumar puntos, ya que ocupa la vigésimo octava posición en la tabla anual, lo que lo coloca en una situación comprometida respecto al descenso.