Rosario Central busca romper una sequía de títulos en el fútbol argentino

FOTO: Rosario Central sueña con el título de Campeón de Liga.

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) -- Rosario Central se medirá esta tarde ante Estudiantes de Río Cuarto, en el marco de la decimosexta fecha del Torneo Clausura, con la esperanza de consagrarse como Campeón de Liga.

El "Canalla" llega a este crucial encuentro ocupando la tercera posición de la tabla anual con 59 puntos, a solo un punto de Boca y Argentinos Juniors. Para lograr el título, necesita una victoria y depender de que sus competidores no sumen de a tres.

Si logra consagrarse campeón, Rosario Central revalidará el título que obtuvo el año pasado, aunque esta vez de forma legítima, dado que en 2025 se otorgó tras la finalización de la competencia sin que los equipos supieran que luchaban por una estrella.

Para recordar la última vez que el equipo rosarino levantó un título de liga en cancha, hay que retroceder casi 40 años, cuando se coronó en el Campeonato de Primera División 1986/87.

En esa ocasión, Rosario Central, dirigido por Ángel Tulio Zof, terminó en primer lugar tras 38 fechas con 49 puntos, superando por solo uno a su eterno rival, Newell's. Los equipos que lo siguieron en la tabla fueron Independiente y Boca, con 47 y 46 puntos, respectivamente.

Aunque el año pasado Rosario Central pudo romper la racha de títulos de liga, este año tiene la oportunidad de hacerlo dentro del campo de juego.